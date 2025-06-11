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Этот простой способ поможет вам иметь густые и длинные волосы: всего 15 минут в день

Среда 11 июня 2025 09:41
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Этот простой способ поможет вам иметь густые и длинные волосы: всего 15 минут в день Фото: Как получить длинные и густые волосы (unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Эксперт поделился простым способом, как за 15 минут стимулировать рост волос и получить роскошную шевелюру.

Что именно надо сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live.

Какой способ поможет отрастить волосы

Ведущий дерматолог поделился простым 15-минутным трюком, который можно внедрить в свой ежедневный распорядок, чтобы помочь вашим волосам расти.

Выпадение в некоторых случаях является нормальным. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), "мы можем терять от 50 до 100 волос в день, часто не замечая этого".

Дерматолог Аамна Адель предполагает, что массаж кожи головы может стимулировать рост волос. Она советует использовать пальцы или массажный инструмент, нежно циркулировать у корней, чтобы стимулировать кровоток, двигая кожей головы, и массировать в течение 15 минут дважды в день на сухих волосах.

Какие ошибки допускают при массаже головы

"Самая большая ошибка, которую я вижу, это, когда волосы просто трут, вместо того, чтобы стимулировать кровоток, и нежно массировать", - сказала врач.

Если ваши брови двигаются, значит вы делаете все правильно. Не надо это делать долго, 15 минут дважды в день будет достаточно.

Важно использовать массажный инструмент для кожи головы только на сухих волосах. Влажные волосы слишком хрупкие для этой техники.

Если вы считаете, что вам нужен более серьезный подход к достижению роста волос, запишитесь на прием к специалисту, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Важно помнить, что некоторые методы лечения подходят не всем, и они действуют лишь до тех пор, пока их используют.

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