Этот простой способ поможет вам иметь густые и длинные волосы: всего 15 минут в день
Эксперт поделился простым способом, как за 15 минут стимулировать рост волос и получить роскошную шевелюру.
Что именно надо сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live.
Какой способ поможет отрастить волосы
Ведущий дерматолог поделился простым 15-минутным трюком, который можно внедрить в свой ежедневный распорядок, чтобы помочь вашим волосам расти.
Выпадение в некоторых случаях является нормальным. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), "мы можем терять от 50 до 100 волос в день, часто не замечая этого".
Дерматолог Аамна Адель предполагает, что массаж кожи головы может стимулировать рост волос. Она советует использовать пальцы или массажный инструмент, нежно циркулировать у корней, чтобы стимулировать кровоток, двигая кожей головы, и массировать в течение 15 минут дважды в день на сухих волосах.
Какие ошибки допускают при массаже головы
"Самая большая ошибка, которую я вижу, это, когда волосы просто трут, вместо того, чтобы стимулировать кровоток, и нежно массировать", - сказала врач.
Если ваши брови двигаются, значит вы делаете все правильно. Не надо это делать долго, 15 минут дважды в день будет достаточно.
Важно использовать массажный инструмент для кожи головы только на сухих волосах. Влажные волосы слишком хрупкие для этой техники.
Если вы считаете, что вам нужен более серьезный подход к достижению роста волос, запишитесь на прием к специалисту, чтобы обсудить дальнейшие действия.
Важно помнить, что некоторые методы лечения подходят не всем, и они действуют лишь до тех пор, пока их используют.
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