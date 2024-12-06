Сколько часов в день нужно спать людям 40+

Сон является важной составляющей нашего здоровья и благополучия, и его важность становится еще более очевидной с возрастом. Но сколько часов вы действительно должны спать, если вам за 40?

Факторы, влияющие на сон после 40 лет

Существует ряд факторов, влияющих на спящий режим после 40 лет.

Гормональные изменения

Женщины могут испытывать изменения в спящем режиме из-за перименопаузы и менопаузы, что может привести к бессоннице или нарушениям сна.

Мужчины также могут испытывать гормональные изменения, влияющие на качество сна.

Стресс и тревога

Работа и личная жизнь могут стать более напряженными из-за семейных и профессиональных обязанностей. Накопленный стресс может мешать уснуть.

Проблемы со здоровьем

Такие состояния, как апноэ во сне, артрит или проблемы с сердцем, чаще встречаются на этой стадии и могут мешать полноценному ночному отдыху.

Образ жизни

Такие привычки как чрезмерное употребление кофеина или алкоголя, а также отсутствие физической активности могут негативно повлиять на качество сна.

Сколько часов сна должно быть у человека 40+

По данным экспертов, взрослые в возрасте от 18 до 64 лет должны спать от семи до девяти часов в сутки, и хотя с 40 лет сон обычно несколько меняется из-за таких факторов, как стресс, гормональные изменения и состояния здоровья, рекомендуется поддерживать тот же диапазон: семь-девять часов сна каждую ночь.