Сколько часов в день нужно спать людям 40+
Сон является важной составляющей нашего здоровья и благополучия, и его важность становится еще более очевидной с возрастом. Но сколько часов вы действительно должны спать, если вам за 40?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler).
Факторы, влияющие на сон после 40 лет
Существует ряд факторов, влияющих на спящий режим после 40 лет.
Гормональные изменения
Женщины могут испытывать изменения в спящем режиме из-за перименопаузы и менопаузы, что может привести к бессоннице или нарушениям сна.
Мужчины также могут испытывать гормональные изменения, влияющие на качество сна.
Стресс и тревога
Работа и личная жизнь могут стать более напряженными из-за семейных и профессиональных обязанностей. Накопленный стресс может мешать уснуть.
Проблемы со здоровьем
Такие состояния, как апноэ во сне, артрит или проблемы с сердцем, чаще встречаются на этой стадии и могут мешать полноценному ночному отдыху.
Образ жизни
Такие привычки как чрезмерное употребление кофеина или алкоголя, а также отсутствие физической активности могут негативно повлиять на качество сна.
Сколько часов сна должно быть у человека 40+
По данным экспертов, взрослые в возрасте от 18 до 64 лет должны спать от семи до девяти часов в сутки, и хотя с 40 лет сон обычно несколько меняется из-за таких факторов, как стресс, гормональные изменения и состояния здоровья, рекомендуется поддерживать тот же диапазон: семь-девять часов сна каждую ночь.
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