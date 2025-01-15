Какое сливочное масло категорически нельзя употреблять? Держитесь от него подальше

Сливочное масло - продукт, который многие используют ежедневно, добавляя к кашам, тостам или выпечке. Но не все знают, что на полках магазинов можно найти масло, которое не только не полезно, но и может нанести вред здоровью.

РБК-Украина (проект Styler) поможет разобраться, как выбрать качественное масло и от какого лучше держаться подальше.

"Масло", которое маслом не является

Главная опасность - это фальсифицированное сливочное масло, в котором часть молочного жира заменяют дешевыми растительными жирами, такими как пальмовый, кокосовый или даже трансжиры. Такие продукты часто маскируют под настоящее сливочное масло, но их употребление может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышению холестерина и даже ожирению.

Как распознать некачественное масло?

Низкая цена. Сливочное масло - это продукт, изготовленный из сливок, и оно не может стоить дешево. Если цена продукта значительно ниже среднерыночной, это признак фальсификата.

Неправильный состав. Внимательно читайте этикетку: в составе качественного масла должны быть только сливки или пастеризованное молоко. Если вы видите растительные жиры, консерванты или стабилизаторы - это не сливочное масло.

Процент жира. Настоящее сливочное масло имеет жирность не менее 72,5%. Продукты с более низкой жирностью, вероятно, содержат примеси или заменители.

Цвет и консистенция. Качественное масло должно быть однородного светло-желтого цвета. Если оно слишком белое или слишком желтое, это может свидетельствовать о добавлении красителей или других примесей.

Почему опасно употреблять поддельное масло?

Масло с содержанием трансжиров и низкокачественных растительных жиров может вызывать:

повышение уровня "плохого" холестерина;

риск образования бляшек в сосудах и атеросклероза;

проблемы с пищеварением;

накопление токсинов в организме.

Как проверить масло дома?

Замораживание. Качественное сливочное масло становится твердым в морозилке. Если оно остается мягким, это признак наличия примесей.

Тест на растапливание. Положите кусочек масла в теплую воду. Настоящее масло растворяется равномерно, а подделка образует комочки или жирную пленку.

Вкус и аромат. Настоящее масло имеет приятный сливочный вкус и запах. Если присутствует химический привкус или запах - перед вами фальсификат.

Как выбирать масло?

Чтобы обезопасить себя и свою семью, выбирайте масло только от проверенных производителей, читайте состав на упаковке и избегайте подозрительно низких цен.

Помните: сливочное масло может быть полезным продуктом, если оно натуральное. Держитесь подальше от подделок, чтобы сохранить свое здоровье!