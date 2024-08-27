Разглаживают морщины и питают: чем можно заменить ретинол в уходе за кожей

Ретинол является золотым стандартом ухода за кожей против старения. Он используется для стимулирования клеточного обмена и усиления производства коллагена, что помогает бороться с морщинами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что такое ретинол

Ретинол - это форма витамина А, которая широко используется в уходе за кожей. А также это известное средство против старения кожи.

Он используется для стимулирования клеточного обмена и усиления производства коллагена, что помогает бороться с морщинами.

Ретинол также отшелушивает старые клетки и увеличивает выработку коллагена, что может уменьшить появление тонких линий и морщин, придавая вашей коже более свежий вид и упругость.

Он начинает действовать в ваших клетках сразу, но пройдет несколько недель, прежде чем вы заметите улучшение внешнего вида.

Дерматолог Жаннет Граф рассказала, если у вас чувствительная кожа, склонная к экземе или розацеа, то следует отдать предпочтение натуральному или органическому уходу за кожей. В частности, есть альтернативные варианты ретинола.

Бакучиол

Бакучиол - косметический ингредиент, который в последнее время приобрел особую популярность. Его не зря называют растительным ретинолом. Это отличная замена ретинола, особенно для людей, которые не могут его использовать по разным причинам.

Он разглаживает тонкие линии, морщинки и пигментацию. Бакучиол также богат антиоксидантами, предотвращая окислительное повреждение и оказывая противовоспалительное действие.

Рамбутан

Сертифицированный дерматолог и хирург Денди Энгельман рассказал, что рамбутан - отличная альтернатива ретинолу. Такой тропический фрукт имеет много преимуществ по уходу за кожей, в частности способствует обновлению клеток и выработке коллагена.

К тому же он борется с повреждением свободных радикалов и защищает кожу от окислительного стресса, не вызывая раздражения.

"Этот природный ингредиент будет действовать практически так же, как ретинол и будет обладать теми же преимуществами, поскольку он содержит антиоксиданты, которые также помогут питать вашу кожу", - рассказал эксперт.

Пептиды

Пептиды - это короткие цепочки аминокислот, которые являются строительными блоками определенных белков, необходимых коже, таких как коллаген и эластин.

Сигнализируя коже производить больше коллагена, пептиды могут помочь снизить появление тонких линий и морщин. В отличие от ретинола, пептиды не способствуют обновлению клеток, а сосредотачиваются на укреплении структуры кожи.

Ниоцинамид

Эта форма витамина B может быть получена синтетически или из природных источников. Средство увеличивает выработку коллагена и таким образом приводит к уменьшению тонких линий и морщин.

Ниацинамид, как правило, воспринимается всеми типами кожи и известен своими свойствами, регулирующими жирность и обладающими противовоспалительными свойствами.

К тому же он является отличным средством для сбалансирования выработки кожного сала и минимизации появления угрей.

Альфа-гидроксикислоты (AHA)

Они улучшают текстуру кожи, тонус, увлажняют и делают цвет лица более сияющим и гладким. В отличие от ретинола, способствующего обновлению клеток, AHA сосредотачивается на отшелушивании и улучшении чистоты поверхности кожи.

Витамин С

Витамин С является наиболее распространенным антиоксидантом в коже человека. Доказано, что витамин С освещает нежелательную пигментацию, стимулирует синтез коллагена, обладает антиоксидантными свойствами и защищает от рака кожи.