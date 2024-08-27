Этот овощ может омолодить кожу и сделать волосы блестящими
Уход за кожей и волосами очень важен для достижения желаемого результата. Как оказалось, бюджетный овощ может быть секретом здоровых волос и омоложения кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Как ухаживать за кожей
Визажист британского косметического журнала Justmylook Хейли Уокер предлагает использовать средства по уходу за кожей, наполненные экстрактами огурца.
Она объяснила, что огурец "успокаивает чувствительную и воспаленную кожу".
"Средства по уходу за кожей, содержащие огурец, обладают несколькими свойствами для здоровья и красоты, которые приносят пользу различным типам кожи, включая чувствительную, воспаленную кожу", - добавила она.
Успокаивающие свойства этого средства по уходу за кожей помогают людям с чувствительной кожей. Огурцы также содержат антиоксиданты и имеют противовоспалительное, успокаивающее покраснение или раздражение.
К тому же огурец обладает увлажняющими свойствами, обеспечивающими увлажнение сухой кожи. Экстракт огурца успокаивает кожу и укрепляет ее естественный барьер для гладкой, мягкой и увлажненной кожи.
Хейли объяснила, что антиоксидантные свойства огурца делают его идеальным ингредиентом для борьбы со свободными радикалами, являющимися нестабильными молекулами кислорода, которые могут вызвать стресс на коже, что приводит к таким проблемам как тонкие линии, морщины, темные пятна и неровный тон кожи.
Содержащийся в огурцах витамин K улучшает кровообращение, уменьшая отечность, а витамины C и E осветляют кожу и устраняют темные круги.
Огурцы в уходе за волосами
Огурец не только приносит пользу коже, но и питает волосы. Этот ингредиент имеет несколько преимуществ для волос, которые делают пряди здоровыми и блестящими.
По словам эксперта, свойства витамина K способствуют рост волос, улучшая здоровье кожи головы, кровообращение и питание волосяных фолликулов.
Это также может помочь контролировать выработку кожного сала, позволяя натуральным маслам кожи головы питать пряди, чтобы поддерживать влажность волос.
В результате волосы станут шелковистыми и блестящими.
Важно помнить, что употреблять и использовать в косметических целях огурец нужно именно свежим, овощ должен быть твердым и тяжелым, иначе есть риск получить эффект обратный полезному.
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