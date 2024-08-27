Этот овощ может омолодить кожу и сделать волосы блестящими

Уход за кожей и волосами очень важен для достижения желаемого результата. Как оказалось, бюджетный овощ может быть секретом здоровых волос и омоложения кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Как ухаживать за кожей

Визажист британского косметического журнала Justmylook Хейли Уокер предлагает использовать средства по уходу за кожей, наполненные экстрактами огурца.

Она объяснила, что огурец "успокаивает чувствительную и воспаленную кожу".

"Средства по уходу за кожей, содержащие огурец, обладают несколькими свойствами для здоровья и красоты, которые приносят пользу различным типам кожи, включая чувствительную, воспаленную кожу", - добавила она.

Успокаивающие свойства этого средства по уходу за кожей помогают людям с чувствительной кожей. Огурцы также содержат антиоксиданты и имеют противовоспалительное, успокаивающее покраснение или раздражение.

К тому же огурец обладает увлажняющими свойствами, обеспечивающими увлажнение сухой кожи. Экстракт огурца успокаивает кожу и укрепляет ее естественный барьер для гладкой, мягкой и увлажненной кожи.

Хейли объяснила, что антиоксидантные свойства огурца делают его идеальным ингредиентом для борьбы со свободными радикалами, являющимися нестабильными молекулами кислорода, которые могут вызвать стресс на коже, что приводит к таким проблемам как тонкие линии, морщины, темные пятна и неровный тон кожи.

Содержащийся в огурцах витамин K улучшает кровообращение, уменьшая отечность, а витамины C и E осветляют кожу и устраняют темные круги.

Огурцы в уходе за волосами

Огурец не только приносит пользу коже, но и питает волосы. Этот ингредиент имеет несколько преимуществ для волос, которые делают пряди здоровыми и блестящими.

По словам эксперта, свойства витамина K способствуют рост волос, улучшая здоровье кожи головы, кровообращение и питание волосяных фолликулов.

Это также может помочь контролировать выработку кожного сала, позволяя натуральным маслам кожи головы питать пряди, чтобы поддерживать влажность волос.

В результате волосы станут шелковистыми и блестящими.

Важно помнить, что употреблять и использовать в косметических целях огурец нужно именно свежим, овощ должен быть твердым и тяжелым, иначе есть риск получить эффект обратный полезному.