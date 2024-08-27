Этот популярный метод на самом деле не помогает избавиться от морщин на лице

В современном мире довольно популярной стала йога для лица, которая якобы тонизирует кожу и уменьшает признаки старения. Как оказалось, у такого метода есть существенные недостатки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Что следует знать

Дерматолог Акис Нтонос рассказала, что многие знаменитости и люди в мире эстетики годами пропагандировали йогу для лица. В частности, какое-то время такой метод действенен, но на самом деле не имеет большой медицинской пользы.

Йога имеет успокаивающее, расслабляя и оздоровительные преимущества. Но растяжение и щипание кожи таким образом может вызвать дискомфорт и на самом деле ухудшить состояние кожи, а не улучшить.

К примеру, если на лице есть прыщи или покраснение, то постоянное касание лица может усилить распространение бактерий.

Более того, эта тенденция должна помочь морщинам, но массаж и манипуляции с кожей таким образом могут иметь противоположный эффект.

Растяжение кожи, особенно вокруг глаз, которая и так становится тоньше и чувствительнее с возрастом, может только усилить морщины.

Действенный ли ботокс против морщин

Врач отметила, что занятия йогой для лица каждый день сами по себе не принесут много пользы для кожи. Поэтому, чтобы эффективно избавиться от морщин, люди выбирают ботокс.

Ботокс - это безопасное и малоинвазивное временное лечение, которое может помочь замедлить старение и повысить естественную красоту человека. Мало того, в отличие от таких трендов, как йога для лица, большинство процедур ботокса безболезненны и имеют длительный эффект, что помогает повысить самооценку и уверенность.

Уколы ботокса проводят пациентам всех возрастов. Рекомендовать их или нет косметолог решает, обращая внимание на наличие и глубину мимических морщин. В среднем они возникают после 30-35 лет.

Итак, в этом возрасте можно задуматься о первых инъекциях красоты, но прежде чем их провести нужно проконсультироваться с опытным косметологом и взвесить все за и против.