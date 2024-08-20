Косметолог назвала 5 способов, которые помогут омолодить кожу без инъекций

Многие люди всегда пытаются найти лучшие способы достижения младшего вида кожи и часто обращаются к косметическим инъекциям, таким как ботокс. Однако этого всего можно избежать с помощью простых способов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Косметолог Кеяна Эмиан рассказала, что уже долгое время работает в индустрии красоты и поделилась секретами своего ухода, который каждый может с легкостью придерживаться дома.

"Многие из нас имеют собственные потребности в уходе за кожей, цели и процедуры в зависимости от типа кожи, но есть несколько вещей, которые мы все можем сделать, чтобы получить здоровый цвет лица", - отметила эксперт.

Ежедневная очистка

Необходимо каждый день использовать очищающее средство для лица, чтобы очистить кожу от мертвых клеток кожи, жира, грязи, макияжа и других загрязнителей, что поможет сохранить поры чистыми и предотвратить заболевания кожи.

"Ежедневная очистка очень важна, чтобы удалить любые загрязнения и дать коже дышать. Я никогда не ложусь спать с макияжем, я всегда использую мягкое моющее средство перед сном", - отметила эксперт.

Увлажнение кожи

Увлажнение может помочь подтянуть кожу, сделать морщины и линии менее заметными и, по сути, сделать кожу моложе. Это также помогает избавиться от сухости, которая быстро усиливает стянутость кожи, образуя тонкие линии и морщинки.

Поэтому ежедневное увлажнение кожи также имеет важное значение для поддержания защитного барьера, чтобы уменьшить потерю воды и избежать загрязняющих веществ.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем должен являться важной частью процедуры ухода за кожей каждого, особенно в летние месяцы.

Такой крем помогает бороться с солнечными ожогами, раком кожи и преждевременным старением, однако, чтобы приобрести младший вид, любители красоты должны избегать солнечных ванн и искусственного загара, поскольку это также ускоряет старение.

Питьевая вода

Вода не только увлажняет и омолаживает тело, но и помогает поддерживать упругость кожи, благодаря чему вы выглядите моложе.

"То, что мы вводим в наш организм, действительно влияет на кожу, поэтому я слежу, чтобы выпить по меньшей мере два литра воды в день и соблюдаю здоровую диету", - добавила эксперт.

Сон

Полноценный сон очень полезен для кожи, поощряя правильное кровообращение и позволяя регенерировать клеткам кожи. Поэтому следует спать не менее 7 часов в день.

Косметолог отметила, что отшелушивание кожи является важной частью здорового цвета лица, поскольку оно помогает удалить омертвевшие клетки кожи и загрязнения, придает коже более яркий и гладкий вид.