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Лягушки не виноваты: врач рассказала, почему на самом деле возникают бородавки и как их лечить

Среда 31 июля 2024 13:01
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Лягушки не виноваты: врач рассказала, почему на самом деле возникают бородавки и как их лечить Почему возникают бородавки и могут исчезать самостоятельно (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бородавки могут появиться в любом возрасте. Вокруг них возникло много мифов, а именно то, что ими можно заразиться от лягушек и до лечения разнообразными чудесностоянками, что они имеют целебный эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что такое бородавки

Дерматолог Светлана Кочергинова рассказала, что это доброкачественные новообразования кожи и слизистых, которые являются следствием заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Известно более 100 штаммов этого вируса. Лишь некоторые из них поражают кожу. Чаще всего речь идет о типах 1, 2, 3, 4, 10, 27, 29 и 57. Вирус живет и размножается в базальном (глубочайшем) слое кожи.

Как можно заразиться

Заражение происходит при контакте кожа к коже и через предметы обихода. Зачастую вирус можно подхватить в бассейнах, саунах, спортивных залах.

Произойдет ли заражение, зависит от состояния иммунитета. Также вероятность заразиться увеличивается, если на коже человека есть повреждения.

Чаще бородавки появляются на стопах и кистях. Однако могут возникать и в других местах.

Виды бородавок

Обычные

Они выглядят как округлые образования с жесткой огрубевшей поверхностью. Часто на поверхности таких бородавок можно увидеть черные пятнышки, являющиеся тромбированными капиллярами.

Околоногтевые и подногтевые бородавки

Образуются вокруг ногтевой пластинки и могут вызвать деформацию. Они сложны в лечении, потому что могут прорастать под ноготь.

Подошвенные бородавки

Такие бородавки расположены на нижней поверхности стоп. Под давлением тяжести такие бородавки растут не наружу, а вглубь кожи. Поэтому могут вызвать сильный дискомфорт и боль при ходьбе. Их часто путают с мозолями.

Плоские

Обычно это мелкие образования телесного цвета с плоской поверхностью. Часто возникают на лице, могут распространяться из-за бритья.

Нитевидные бородавки

По словам врача, они выглядят как группы тонких образований, объединенных общей ножкой.

Остроконечные кондиломы

Образование происходит на половых органах. Они имеют ножку и верхушку в виде цветной капусты. Такой тип бородавок передается половым путем.

Лечение

Как оказалось, бородавки могут исчезать самостоятельно в течение 2 лет. Особенно часто такое случается у детей.

В домашних условиях могут помочь мази с салициловой кислотой, которые следует наносить в течение 2-3 недель. Однако бородавки могут размножаться и вызывать болезненные ощущения при ходьбе, изменения роста ногтей и другие неприятные симптомы.

Не существует лечения, способного полностью убить вирус. Прежде всего лечение направлено на удаление участка пораженной кожи при необходимости.

Среди эффективных способов:

  • криодеструкция (замораживание жидким азотом);
  • лазерное удаление;
  • нанесение средств
  • хирургическое удаление

Что нельзя делать с бородавками

Выжигать чистотелом

Этот способ удаления может оставить глубокие ожоги и рубцы. Во-вторых, таким образом, вы можете не до конца удалить бородавку, после чего она воспламенится и будет болеть.

Раздирать и чесать

Подобные манипуляции приводят к воспалению, размножению и распространению бородавок по телу.

Как предотвратить

Способы, как можно предотвратить возникновение и распространение бородавок:

  • избегайте тесного контакта с людьми, имеющими бородавки
  • обувь, носки, полотенца должны быть индивидуальными. Не делитесь одеждой и средствами личной гигиены с другими
  • всегда носите тапочки в бассейнах, саунах, общественных душевых
  • увлажняйте кожу рук, не допускайте пересыхания и трещин. Поврежденная кожа более подвержена заражению вирусом

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