Лягушки не виноваты: врач рассказала, почему на самом деле возникают бородавки и как их лечить
Бородавки могут появиться в любом возрасте. Вокруг них возникло много мифов, а именно то, что ими можно заразиться от лягушек и до лечения разнообразными чудесностоянками, что они имеют целебный эффект.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Что такое бородавки
Дерматолог Светлана Кочергинова рассказала, что это доброкачественные новообразования кожи и слизистых, которые являются следствием заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Известно более 100 штаммов этого вируса. Лишь некоторые из них поражают кожу. Чаще всего речь идет о типах 1, 2, 3, 4, 10, 27, 29 и 57. Вирус живет и размножается в базальном (глубочайшем) слое кожи.
Как можно заразиться
Заражение происходит при контакте кожа к коже и через предметы обихода. Зачастую вирус можно подхватить в бассейнах, саунах, спортивных залах.
Произойдет ли заражение, зависит от состояния иммунитета. Также вероятность заразиться увеличивается, если на коже человека есть повреждения.
Чаще бородавки появляются на стопах и кистях. Однако могут возникать и в других местах.
Виды бородавок
Обычные
Они выглядят как округлые образования с жесткой огрубевшей поверхностью. Часто на поверхности таких бородавок можно увидеть черные пятнышки, являющиеся тромбированными капиллярами.
Околоногтевые и подногтевые бородавки
Образуются вокруг ногтевой пластинки и могут вызвать деформацию. Они сложны в лечении, потому что могут прорастать под ноготь.
Подошвенные бородавки
Такие бородавки расположены на нижней поверхности стоп. Под давлением тяжести такие бородавки растут не наружу, а вглубь кожи. Поэтому могут вызвать сильный дискомфорт и боль при ходьбе. Их часто путают с мозолями.
Плоские
Обычно это мелкие образования телесного цвета с плоской поверхностью. Часто возникают на лице, могут распространяться из-за бритья.
Нитевидные бородавки
По словам врача, они выглядят как группы тонких образований, объединенных общей ножкой.
Остроконечные кондиломы
Образование происходит на половых органах. Они имеют ножку и верхушку в виде цветной капусты. Такой тип бородавок передается половым путем.
Лечение
Как оказалось, бородавки могут исчезать самостоятельно в течение 2 лет. Особенно часто такое случается у детей.
В домашних условиях могут помочь мази с салициловой кислотой, которые следует наносить в течение 2-3 недель. Однако бородавки могут размножаться и вызывать болезненные ощущения при ходьбе, изменения роста ногтей и другие неприятные симптомы.
Не существует лечения, способного полностью убить вирус. Прежде всего лечение направлено на удаление участка пораженной кожи при необходимости.
Среди эффективных способов:
- криодеструкция (замораживание жидким азотом);
- лазерное удаление;
- нанесение средств
- хирургическое удаление
Что нельзя делать с бородавками
Выжигать чистотелом
Этот способ удаления может оставить глубокие ожоги и рубцы. Во-вторых, таким образом, вы можете не до конца удалить бородавку, после чего она воспламенится и будет болеть.
Раздирать и чесать
Подобные манипуляции приводят к воспалению, размножению и распространению бородавок по телу.
Как предотвратить
Способы, как можно предотвратить возникновение и распространение бородавок:
- избегайте тесного контакта с людьми, имеющими бородавки
- обувь, носки, полотенца должны быть индивидуальными. Не делитесь одеждой и средствами личной гигиены с другими
- всегда носите тапочки в бассейнах, саунах, общественных душевых
- увлажняйте кожу рук, не допускайте пересыхания и трещин. Поврежденная кожа более подвержена заражению вирусом
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