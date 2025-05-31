Названа главная опасность суши и роллов, о которой вы даже не догадывались
Суши и роллы давно стали популярными в Украине - их заказывают домой, берут с собой в офис или едят в ресторанах.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об опасности этих продуктов, о которых мало кто догадывается.
Чем опасны суши и роллы
Они кажутся легкими, полезными и низкокалорийными, однако эксперты предостерегают: это японское блюдо может быть опасным для здоровья, если потреблять его слишком часто или в ненадежных местах.
Сырая рыба - риск паразитов и бактерий
Одна из главных опасностей - использование сырой или недостаточно термически обработанной рыбы. В ней могут содержаться паразиты, в частности анизокиды, которые способны вызвать тяжелые аллергические реакции, расстройства пищеварения и даже повреждения внутренних органов. Также существует риск заражения сальмонеллой или листерией, особенно если продукты неправильно хранились.
Рис - источник скрытого сахара и уксуса
Хотя рис в суши кажется безопасным, на самом деле его специально обрабатывают смесью уксуса, сахара и соли, чтобы он имел нужный вкус и консистенцию. Это делает блюдо более калорийным, чем кажется на первый взгляд. Чрезмерное употребление такого риса может способствовать повышению уровня сахара в крови.
Соевый соус - удар по почкам
Соевый соус, который обычно подают к суши, имеет очень высокое содержание натрия. Всего несколько ложек могут превысить дневную норму соли. Регулярное его употребление грозит повышенным давлением, нагрузкой на почки и задержкой жидкости в организме.
Майонез и жареные ингредиенты
В некоторых роллах используют сливочные соусы, майонез или даже жареные элементы, что превращает "легкое блюдо" в калорийную бомбу. Они могут способствовать набору веса и повышению уровня "плохого" холестерина.
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В материале были использованы следующие источники - CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Harvard Health Publishing.
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