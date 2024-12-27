Как уменьшить большие поры на лице: 4 эффективных совета
Многие мечтают об идеальной коже без пор, но эксперт отметила, что реальность заключается в том, что они являются естественной частью нашей кожи, и изменить их количество невозможно.
Как уменьшить видимость пор на лице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научно-доказательного блогера Яну Токар в Instagram.
Что такое поры и почему они важны?
Яна объяснила, что поры - это выходы сальных и потовых желез на поверхность кожи. Они выполняют важную функцию, в частности через них выделяется кожное сало, которое создает естественный защитный барьер, удерживает влагу и защищает кожу от агрессивных внешних факторов.
Количество пор определяется генетически. Человек рождается с определенным количеством пор, и уменьшить их количество невозможно. Но на их размер и состояние мы можем влиять.
Почему поры на лице становятся такими заметными?
Размер пор зависит от того, как активно они работают:
Чрезмерное выделение кожного сала
Чем больше себума (кожного сала) вырабатывает пора, тем большего размера она становится.
Закупорка пор
Если пора забивается смесью себума, остатков косметики и загрязнений, она растягивается.
Возрастные изменения
С возрастом кожа теряет эластичность, и поры могут выглядеть шире.
Как уменьшить видимость пор?
Хотя количество пор уменьшить невозможно, их размер и состояние можно улучшить.
Для домашнего ухода:
Деликатное очищение
Используйте гели с кислотами (салициловой или азелаиновой), которые помогают растворять себум и очищать поры.
Регулирование себума
Выбирайте сыворотки с ниацинамидом, цинком или ретинолом, которые нормализуют выработку кожного сала.
Увлажнение
Обезвоженная кожа может производить больше себума, поэтому качественные увлажняющие кремы и серумы являются обязательными.
Солнцезащита
Используйте SPF ежедневно, когда УФ индекс выше 2, чтобы защитить кожу от разрушительного воздействия ультрафиолета, который повреждает коллаген и увеличивает размер пор.
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