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Как уменьшить большие поры на лице: 4 эффективных совета

Пятница 27 декабря 2024 14:53
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Как уменьшить большие поры на лице: 4 эффективных совета Фото: Как уменьшить поры на лице (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие мечтают об идеальной коже без пор, но эксперт отметила, что реальность заключается в том, что они являются естественной частью нашей кожи, и изменить их количество невозможно.

Как уменьшить видимость пор на лице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научно-доказательного блогера Яну Токар в Instagram.

Что такое поры и почему они важны?

Яна объяснила, что поры - это выходы сальных и потовых желез на поверхность кожи. Они выполняют важную функцию, в частности через них выделяется кожное сало, которое создает естественный защитный барьер, удерживает влагу и защищает кожу от агрессивных внешних факторов.

Количество пор определяется генетически. Человек рождается с определенным количеством пор, и уменьшить их количество невозможно. Но на их размер и состояние мы можем влиять.

Почему поры на лице становятся такими заметными?

Размер пор зависит от того, как активно они работают:

Чрезмерное выделение кожного сала

Чем больше себума (кожного сала) вырабатывает пора, тем большего размера она становится.

Закупорка пор

Если пора забивается смесью себума, остатков косметики и загрязнений, она растягивается.

Возрастные изменения

С возрастом кожа теряет эластичность, и поры могут выглядеть шире.

Как уменьшить видимость пор?

Хотя количество пор уменьшить невозможно, их размер и состояние можно улучшить.

Для домашнего ухода:

Деликатное очищение

Используйте гели с кислотами (салициловой или азелаиновой), которые помогают растворять себум и очищать поры.

Регулирование себума

Выбирайте сыворотки с ниацинамидом, цинком или ретинолом, которые нормализуют выработку кожного сала.

Увлажнение

Обезвоженная кожа может производить больше себума, поэтому качественные увлажняющие кремы и серумы являются обязательными.

Солнцезащита

Используйте SPF ежедневно, когда УФ индекс выше 2, чтобы защитить кожу от разрушительного воздействия ультрафиолета, который повреждает коллаген и увеличивает размер пор.

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