Три простых, но эффективных способа, которые защитят организм от микробов зимой
Холодная температура воздуха создает благоприятные условия для распространения острых респираторных вирусных инфекций. Следует ежедневно соблюдать простые способы, которые помогут защитить организм от вирусов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.
Как распространяются микробы
Респираторные вирусы - те, что поражают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло) распространяются, когда больные люди кашляют, чихают или разговаривают, посылая инфекционные агенты в воздух. Если их вдохнуть, можно заболеть.
Также можно заразиться респираторным вирусом, касаясь недавно зараженных поверхностей, а затем касаясь глаз, носа или рта, хотя риск считается ниже по сравнению с вирусами, которые вдыхают.
Как защититься
Регулярно мойте руки
Необходимо мыть руки, как только вы вернетесь домой после прогулки, особенно прежде чем касаться лица, носа или рта.
Намыльте руки и мойте в течение 20 секунд.
"Желудочно-кишечные вирусы выносливее других микробов, поэтому вам нужно мыть руки немного дольше, чтобы защититься от них", - говорит доктор Дэниел Курицкес.
Носите маску для лица
Маски для лица предотвращают попадание вирусов в нос или рот. Подумайте над тем, чтобы носить маску в многолюдных помещениях, где микробы легко переходят от человека к человеку.
Это особенно важно, если у вас заболевания легких или сердца, ведь вы более уязвимы.
Сделайте прививки
Вакцинация против COVID-19 и гриппа предотвращает тяжелое течение заболевания.
Также, если члены семьи имеют респираторную или желудочно-кишечную болезнь, то стоит избегать тесного контакта и носить маску.
Для дезинфекции поверхностей, зараженных респираторными вирусами, используйте дезинфицирующие средства или 70% раствор изопропилового спирта.
Чего не нужно делать
Есть некоторые способы, которые, вероятно, не будут действенными в защите от микробов.
Переодеваться, когда возвращаетесь домой
Некоторые люди не хотят сидеть на кровати или диване в той же одежде, в которой они были вне дома, например, на работе, в автобусе или метро. Но нет доказательств того, что вы заразитесь респираторными или желудочно-кишечными болезнями, если это сделаете.
Надевать резиновые перчатки, когда пользуетесь банкоматом
До вас многие люди касались банкомата или другого прибора, но все, что вам нужно сделать после этого - использовать дезинфицирующее средство для рук, не касаться лица и мыть руки с мылом и водой, когда это возможно.
Все должны упорно работать, чтобы оставаться здоровыми. Это включает соблюдение хороших стратегий борьбы с микробами и заботу о себе - спать от 7 до 9 часов каждую ночь, придерживаться здоровой диеты, ограничить потребление алкоголя, не курить и оставаться активным. Сочетание этих привычек поддерживает иммунную систему крепкой и готовой к борьбе с микробами.
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