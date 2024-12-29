Три простых, но эффективных способа, которые защитят организм от микробов зимой

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard .

Как распространяются микробы

Респираторные вирусы - те, что поражают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло) распространяются, когда больные люди кашляют, чихают или разговаривают, посылая инфекционные агенты в воздух. Если их вдохнуть, можно заболеть.

Также можно заразиться респираторным вирусом, касаясь недавно зараженных поверхностей, а затем касаясь глаз, носа или рта, хотя риск считается ниже по сравнению с вирусами, которые вдыхают.

Как защититься

Регулярно мойте руки

Необходимо мыть руки, как только вы вернетесь домой после прогулки, особенно прежде чем касаться лица, носа или рта.

Намыльте руки и мойте в течение 20 секунд.

"Желудочно-кишечные вирусы выносливее других микробов, поэтому вам нужно мыть руки немного дольше, чтобы защититься от них", - говорит доктор Дэниел Курицкес.

Носите маску для лица

Маски для лица предотвращают попадание вирусов в нос или рот. Подумайте над тем, чтобы носить маску в многолюдных помещениях, где микробы легко переходят от человека к человеку.

Это особенно важно, если у вас заболевания легких или сердца, ведь вы более уязвимы.

Сделайте прививки

Вакцинация против COVID-19 и гриппа предотвращает тяжелое течение заболевания.

Также, если члены семьи имеют респираторную или желудочно-кишечную болезнь, то стоит избегать тесного контакта и носить маску.

Для дезинфекции поверхностей, зараженных респираторными вирусами, используйте дезинфицирующие средства или 70% раствор изопропилового спирта.

Чего не нужно делать

Есть некоторые способы, которые, вероятно, не будут действенными в защите от микробов.

Переодеваться, когда возвращаетесь домой

Некоторые люди не хотят сидеть на кровати или диване в той же одежде, в которой они были вне дома, например, на работе, в автобусе или метро. Но нет доказательств того, что вы заразитесь респираторными или желудочно-кишечными болезнями, если это сделаете.

Надевать резиновые перчатки, когда пользуетесь банкоматом

До вас многие люди касались банкомата или другого прибора, но все, что вам нужно сделать после этого - использовать дезинфицирующее средство для рук, не касаться лица и мыть руки с мылом и водой, когда это возможно.