RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Этот неожиданный лайфхак спасет от жирного налета на кухонных поверхностях

Какое средство поможет быстро убрать жир на кухне (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кухонная плита и все, что находится рядом с ней, рано или поздно загрязняется неприятным жиром. Особенно жир быстро появляется на стенах, которые на многих кухнях покрывают плиткой. Удалить жир полностью удается немногим людям и для борьбы с ним используются различные средства - от народных до сильной химии.

Как избавиться от этого жира и каким средством нужно обработать поверхность, чтобы грязь там не накапливалась - читайте ниже.

Как очистить поверхности от жира

Самый эффективный способ очистки кухонных поверхностей от жира - сода. Ее разбавляют с водой или укусом, делают специальную кашицу, а потом наносят ее на загрязненные места. Оставляют на 10-15 минут, потом смывают и протирают салфетками.

Сода входит в состав большинства средств для уборки на кухне и многие предпочитают не тратить на них деньги, а использовать обычную, пищевую. Это средство помогает очистить не только жир с самой плиты, но и с поверхностей вокруг, в том числе и с плитки. А для очистки швов между плитками - сода просто незаменима.

Какое средство поможет избежать жирного налета

Есть неожиданный лайфхак с содой, который поможет надолго уберечь кухонные поверхности, в том числе и плитку на стене, от жирных разводов надолго. Попробуйте разбавить соду не водой или уксусом, а растительным маслом.

Это покажется странным, но в борьбе с жиром такое масло оказывается более эффективным, чем другие средства. Масло поможет обеспечить на плитке невидимый защитный слой и жир долго не будет оседать на поверхности.

Смешайте соду с растительным маслом в пропорции 1 к 1. Размешайте до состояния однородной кашицы. Нанесите на загрязненную поверхность и оставьте на полчаса. Потом остатки средства уберите влажной губкой с моющим средством.

Кстати, ранее мы писали о том, какие предметы создают на вашей кухне бардак.

А еще рассказывали о том, какие 5 простых шагов помогут вам навести порядок в доме, если нет времени или сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухняуборка домажир