Этот неожиданный лайфхак спасет от жирного налета на кухонных поверхностях

Как очистить поверхности от жира

Самый эффективный способ очистки кухонных поверхностей от жира - сода. Ее разбавляют с водой или укусом, делают специальную кашицу, а потом наносят ее на загрязненные места. Оставляют на 10-15 минут, потом смывают и протирают салфетками.

Сода входит в состав большинства средств для уборки на кухне и многие предпочитают не тратить на них деньги, а использовать обычную, пищевую. Это средство помогает очистить не только жир с самой плиты, но и с поверхностей вокруг, в том числе и с плитки. А для очистки швов между плитками - сода просто незаменима.

Какое средство поможет избежать жирного налета

Есть неожиданный лайфхак с содой, который поможет надолго уберечь кухонные поверхности, в том числе и плитку на стене, от жирных разводов надолго. Попробуйте разбавить соду не водой или уксусом, а растительным маслом.

Это покажется странным, но в борьбе с жиром такое масло оказывается более эффективным, чем другие средства. Масло поможет обеспечить на плитке невидимый защитный слой и жир долго не будет оседать на поверхности.

Смешайте соду с растительным маслом в пропорции 1 к 1. Размешайте до состояния однородной кашицы. Нанесите на загрязненную поверхность и оставьте на полчаса. Потом остатки средства уберите влажной губкой с моющим средством.