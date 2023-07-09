Если очень лень или нет времени: 5 простых шагов для быстрой уборки квартиры

Отсутствие сил, времени или даже обычная лень совершенно не поводы, чтобы не наводить порядок в доме. Только регулярная уборка поможет поддерживать жилье в чистоте и уюте. И существуют способы, которые позволят вам навести красоту быстро и без особенных усилий.

Эксперт и писательница Кей Си Девис предложила свой метод быстрой уборки, который состоит всего из пяти шагов.

Дом для вас, а не вы для него

По философии Девис, человек существует не для того, чтобы быть прислугой для своего пространства. Наоборот - ваше пространство существует, чтобы служить человеку. И самое главное - это ваш комфорт и уют в собственном доме.

Уборка - одна из основных частей быта, и без наведения чистоты и красоты обойтись полностью не получится. Но вот сделать это занятие не очень тяжелым и затратным по времени и силам - вполне реально.

Как быстро навести порядок в доме

1. Соберите мусор. Возьмите мусорный пакет и пройдитесь по всем помещениям в доме. Соберите все ненужное.

2. Начинайте уборку с мытья посуды. Обычно эту задачу оставляют напоследок, но эксперт рекомендует именно с нее начинать уборку.

Можно использовать как специальные средства, так и домашние - соду, уксус и лимонный сок. Они отлично справятся с любым загрязнением. А еще сода поможет быстро удалить грязь и пятна со всех рабочих поверхностей на кухне и удалит неприятный запах из холодильника.

3. Уберите вещи. Если они раскиданы в хаосе по всему дому, то соберите их в одну кучу и рассортируйте. Грязную одежду - в корзину для белья. Использованную, но чистую - отдельно. Грязную разложите по цветам и тканям. Деликатные вещи оставьте для ручной стирки, а все остальное отправьте в стиральную машину и поставьте режим экономной стирки.

4. Разложите все вещи по местам. Книги - на книжную полку, игрушки - в специальный ящик, полотенца - в стирку или в ванную, одежду и обувь - в шкаф.

5. Займитесь вещами, у которых нет своего места. Такие вещи есть практически в каждом доме и именно они часто создают хаос в доме и служат причиной беспорядка. Соберите их в один ящик.

Если есть время сейчас - рассортируйте их и найдите каждому предмету свое место. Если времени или сил нет - отставьте этот ящик в сторону и занимайтесь им тогда, когда у вас будет для этого возможность.

По словам Девис, после этих 5 шагов навести чистоту в доме будет значительно легче. Пройтись пылесосом или шваброй по освободившемуся пространству, вытереть пыль - займет не более получаса.

Далее стоит проводить такую ревизию регулярно и вы поймете, что на реальную уборку у вас будет уходить в разы меньше времени и сил.