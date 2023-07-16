Цей несподіваний лайфхак урятує від жирного нальоту на кухонних поверхнях

Як очистити поверхні від жиру

Найефективніший спосіб очищення кухонних поверхонь від жиру – сода. Її розбавляють з водою чи укусом, роблять спеціальну кашку, а потім наносять її на забруднені місця. Залишають на 10-15 хвилин, потім змивають та протирають серветками.

Сода входить до складу більшості засобів для прибирання на кухні й багато хто вважає за краще не витрачати на них гроші, а використовувати звичайну, харчову. Цей засіб допомагає очистити не тільки жир із самої плити, а й з поверхонь навколо, у тому числі й з плитки. А для очищення швів між плитками – сода просто незамінна.

Який засіб допоможе уникнути жирного нальоту

Є несподіваний лайфхак із содою, який допоможе надовго вберегти кухонні поверхні, у тому числі й плитку на стіні від жирних розводів надовго. Спробуйте розбавити соду не водою чи оцтом, а олією.

Це здасться дивним, але в боротьбі з жиром така олія дає більше ефекту, ніж інші засоби. Олія допоможе забезпечити на плитці невидимий захисний шар і жир довго не осідатиме на поверхні.

Змішайте соду з олією у пропорції 1 до 1. Розмішайте до стану однорідної кашки. Нанесіть на забруднену поверхню та залиште на пів години. Потім залишки засобу приберіть вологою губкою з миючим засобом.