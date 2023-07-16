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Цей несподіваний лайфхак урятує від жирного нальоту на кухонних поверхнях

Який засіб допоможе швидко забрати жир на кухні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кухонна плита і все, що знаходиться поруч із нею, рано чи пізно забруднюється неприємним жиром. Особливо жир швидко з'являється на стінах, які на багатьох кухнях оздоблюють плиткою. Видалити жир повністю вдається небагатьом людям і для боротьби з ним використовуються різні засоби – від народних до сильної хімії.

Як позбавитися цього жиру і яким засобом потрібно обробити поверхню, щоб бруд там не накопичувався - читайте нижче.

Як очистити поверхні від жиру

Найефективніший спосіб очищення кухонних поверхонь від жиру – сода. Її розбавляють з водою чи укусом, роблять спеціальну кашку, а потім наносять її на забруднені місця. Залишають на 10-15 хвилин, потім змивають та протирають серветками.

Сода входить до складу більшості засобів для прибирання на кухні й багато хто вважає за краще не витрачати на них гроші, а використовувати звичайну, харчову. Цей засіб допомагає очистити не тільки жир із самої плити, а й з поверхонь навколо, у тому числі й з плитки. А для очищення швів між плитками – сода просто незамінна.

Який засіб допоможе уникнути жирного нальоту

Є несподіваний лайфхак із содою, який допоможе надовго вберегти кухонні поверхні, у тому числі й плитку на стіні від жирних розводів надовго. Спробуйте розбавити соду не водою чи оцтом, а олією.

Це здасться дивним, але в боротьбі з жиром така олія дає більше ефекту, ніж інші засоби. Олія допоможе забезпечити на плитці невидимий захисний шар і жир довго не осідатиме на поверхні.

Змішайте соду з олією у пропорції 1 до 1. Розмішайте до стану однорідної кашки. Нанесіть на забруднену поверхню та залиште на пів години. Потім залишки засобу приберіть вологою губкою з миючим засобом.

До речі, раніше ми писали про те, які предмети створюють на вашій кухні бардак.

А ще розповідали про те, які 5 простих кроків допоможуть вам навести лад у будинку, якщо немає часу чи сил.

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