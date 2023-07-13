Надоел бардак на кухне? Посмотрите список неочевидных предметов, которые создают хаос
Кухня порой выглядит неопрятно, сколько бы вы усилий не прикладывали для наведения там порядка. Существуют кухонные принадлежности, которые создают на кухне бардак, портят ее внешний вид и в целом помогают разрастаться хаосу на небольшом пространстве.
Какие предметы создают бардак на кухне - читайте в материале ниже.
Пластиковые контейнеры
В них удобно брать обед в офис или давать детям бутерброды в школу, паковать в них продукты для хранения в холодильнике или поездки на пикник. Но эти контейнеры, которые на кухне быстро размножаются, создают настоящий хаос.
Ограничьтесь набором контейнеров, которые можно сложить друг в друга. Если такой возможности нет, то сложите максимально компактно все контейнеры на одной полочке в шкафу за закрытой дверкой. Старайтесь после использования их сразу убирать на место.
Чашки
Почти на каждой кухне можно обнаружить целую коллекцию чашек, которой почти никто и никогда не пользуется. Чашки сейчас стали очень популярным подарком на многие праздники, поэтому буквально за год можно насобирать их столько, что они перестают помещаться на одной полке или подставке.
Расставаться с подарками бывает жаль, но убрать лишнее с кухни - необходимо. Поэтому раз в полгода делайте ревизию. Чашки, которые вам дороги, но вы ими не пользуетесь - уберите в сервант, сложите в коробку и перенесите в кладовку. Оставьте на кухне только те, которые вы используете регулярно.
Стекло
Кроме чашек накапливается очень быстро на кухне и другая посуда - стаканы, бокалы, рюмки. Их дарят наборами, вы покупаете их самостоятельно, и коллекция такого стекла тоже быстро начинает занимать пространство на кухне. Оставьте только ту посуду, которой вы пользуетесь регулярно. Праздничные бокалы или наборы рюмок, которые вы достаете пару раз в год - держите в кладовке или шкафу.
Старые кухонные полотенца
Даже самую стильную и аккуратную кухню может испортить старый текстиль - скатерть или обычные кухонные полотенца. Они порой оказываются везде - на крючках, на ручке плиты, возле умывальника, возле батареи. И визуально они создают бардак на кухне.
Купите однотонные полотенца, без принтов и вышивки. Они могут быть разных размеров, но из одинаковой ткани. А старые, в дырах, пятнах, потерявшие вид и первоначальный цвет - просто выбросьте.
Кухонные принадлежности
Сколько вам на самом деле нужно лопаточек, венчиков, кисточек, ножей, досок и других кухонных аксессуаров? Если вы хорошо подумаете и проанализируете, что вы на самом деле используете, а что нет, то ответ вас удивит. На самом деле мы используем не более 30-50% кухонных принадлежностей, которые у нас есть.
Проведите эксперимент - оставьте на кухне ровно то, что используете ежедневно. Все, что используете только время от времени - сложите в одну коробку или ящик. Остальное можете спокойно отдать нуждающимся.
Рулоны
Мусорные пакеты, упаковка трубочек, фольга, пакеты для бутербродов, пергамент, упаковка губок и многое-многое другое. У этих вещей есть интересное свойство - они быстро перемещаются со своего места на любое другое.
Возьмите в привычку всегда класть на место такие предметы. И не забывайте в ящике или на полочке регулярно делать ревизию. Так вы будете всегда помнить, что у вас есть, а что закончилось. А еще - это позволит поддерживать порядок на кухне.
Пакеты
Шутки про пакет с пакетами - не просто шутка. Многие люди имеют привычку не выбрасывать пакет, если им можно воспользоваться еще раз. Появляются корзинки, пакеты с пакетами, коробки с пакетами и прочее. И для кухни - это сущее наказание.
На самом деле, более половины этих пакетов не используется никогда. В крайнем случае - в них собирают мусор, чтобы выбросить. Избавиться от них просто так - сложно. Поэтому держите их ровно столько, сколько вам нужно. Найдите им место в закрытом ящике и регулярно проверяйте, не накопилось ли там больше пакетов, чем вам нужно.
Одноразовая посуда
Купили ягоды в одноразовом контейнере: ягоды съели, контейнер помыли и оставили - ну а вдруг пригодится. И так в доме накапливается порой более десятка таких контейнеров.
Собирались на природу, купили одноразовые тарелки и стаканы. Часть использовали и выбросили, а часть осталась нетронутой - сложили в шкаф.
Такие предметы накапливаются на каждой кухне, занимают много места и ждут своего использования годами. А все они - создают на кухне бардак и хаос.
Мелочи на холодильнике
Магнитики, открывашки, блокнотики для записей, спички, стикеры, записки, рисунки и даже мягкие игрушки - все это создает визуальный шум и ощущение бардака на кухне.
Для вашей коллекции магнитиков используйте боковую стенку холодильника или специальную магнитную доску, как вариант - держите в коробке. Оставьте на виду только то, чем вы действительно пользуетесь.
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