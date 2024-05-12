Эксперты назвали 5 специй, которые следует добавлять в кофе, чтобы улучшить вкус

Корица - не единственная специя, с которой следует пить кофе. Усилить вкус и по-новому раскрыть его могут также имбирь, кардамон, перец и даже соль. Каждый из этих ингредиентов дает напитку особую нотку.

О том, какие специи следует добавлять в кофе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Уaskrava kava в Instagram .

Кофе с кардамоном

"Это одна из самых дорогих пряностей во всем мире, которая имеет негласное название "Царь пряностей". В арабских странах кардамон - это символ гостеприимства, поэтому те, кто принимает гостей, готовит кофе именно с этой специей", - говорят эксперты.

Следует отметить, что кардамон обладает резким запахом и насыщенным вкусом, поэтому добавлять его в напиток нужно в небольшом количестве.

Кофе с корицей

Корица понижает кислотное действие кофе на организм. Она также способствует улучшению кровообращения и помогает согреться, поэтому ее советуют употреблять при простуде, нервной утомляемости и плохом настроении.

Кофе с имбирем

"Такой напиток успокоит нервную систему, поможет хорошо расслабиться и насладиться отдыхом. Если вы добавите в кофе небольшое количество имбиря, это снизит влияние кофеина на организм", - говорят специалисты.

В готовый кофе можно добавить щепотку молотого имбиря или положить небольшой свежий кусочек.

Кофе с перцем

Такой кофе обеспечивает быстрое выведение из организма вредных токсинов.

"Кофе с перцем способствует улучшению работы желудка и обладает антисептическим свойством. Для качественного вкуса необходимо добавить 2 горошинки в чашку и дать напитку время, чтобы настоялось. Также перец можно добавить в турку во время приготовления кофе", - говорят эксперты.

Кофе с солью

Может показаться, что это ингредиенты не сочетаются, но на самом деле это уникальная комбинация. Она создает особый контраст по вкусу и улучшает характеристики самого кофе. Интересно и то, что соль в кофе убирает излишнюю горечь.

Особенности использования пряностей в кофе

"Первый раз приготовьте маленькую чашечку, поскольку вкус будет необычным. Помните, главное - это умеренность, если вы переборщите с пряностями, напиток будет слишком насыщенным, и вы не сможете его пить", - объясняют специалисты.