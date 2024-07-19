Этот лимонный квас избавит от жары. Эктор из "МастерШеф" дал рецепт летнего напитка

Квас - самый известный украинский безалкогольный напиток, прекрасно утоляющий жажду в жару. А лимонный сок, который предлагает добавить в напиток известный кулинар, делает вкус кваса ярче.

О том, как накормить квас с лимонной цедрой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинара в Instagram .

Что нужно для лимонного кваса

Для того чтобы приготовить этот прохладительный напиток, нужны следующие ингредиенты:

питьевая вода - 3 л;

экстракт цикория - 1 ст.л;

сахар - 150 г;

дрожжи - 20 г;

лимонная цедра - с 1 лимона;

лимонный сок - с половины лимона.

Как готовить квас с лимоном

Предварительно подготовьте лимонную цедру и лимонный сок. Для этого помойте лимон и снимите с него кожуру с помощью овощечистки - или натрите лимон на большой терке.

Срезать кожуру следует до белого слоя - он достаточно горький, поэтому может сделать вкус напитка слишком резким. После этого выжмите сок из половины лимона в небольшую миску или чашку.

Воду для кваса можно использовать любую - однако обязательно питьевую. То есть это может быть фильтрованная и очищенная вода из-под крана, кипяченая вода, бутилированная или даже минеральная.

Тем не менее, лучше брать нейтральную по вкусу воду (и, желательно, негазированную) - иначе вкус напитка в результате может быть непредсказуемым.

Если вода не кипяченая, перелейте ее в глубокую кастрюлю и доведите до кипения. После этого жидкость нужно охладить до 35-40 градусов. Если используете кипяченую воду, ее можно нагреть до нужной температуры.

Хотя для проверки температуры можно капнуть жидкость на тыльную сторону ладони - вода должна быть комфортной, ощущаться как едва теплая - для более четкого результата можно использовать термометр для еды.

Всыпьте в кастрюлю с водой сахар, вбросьте дрожжи, добавьте экстракт цикория. После этого осторожно влейте лимонный сок в жидкость и всыпьте лимонную цедру.

Тщательно перемешайте ингредиенты до полного растворения и оставьте квас настаиваться в течение 2-3 часов.

После этого перелейте напиток через сито в бутылку. Сито нужно, чтобы убрать кусочки лимонной цедры. Готовый квас можно сразу разливать по стаканам, или охладить в морозилке или холодильнике.

Храниться этот домашний напиток может до 10 дней - в холодильнике, в плотно закрытой бутылке.