Этот кот из приюта удивил весь мир: он стал сенсацией, потому что сделал действительно невозможное

Когда Оскара нашли на улице и спасли, он был ранен, голоден, обессилен и болен дирофиляриозом. Ветеринары говорили, что у него 50/50 шансов на выживание. Но он быстро поправился и доказал, что "такой же крепкий, как и красивый".

Когда он попал в семью Теодора, то любовь, опека и нежность сделали из Оскара здорового, озорного котика.

Он даже выжил, выпав из окна второго этажа и по словам владельцев, этот опыт оставил у него сильное желание "побыть в воздухе". А еще - важный жизненный урок о том, что вертикальные прыжки опасны, а горизонтальные - безопаснее. Кот-рекордсмен Оскар (фото: Книга рекордов Гиннеса)

Теодор увидел, что у Томаса есть таланты и начал постепенно его тренировать прыгать в высоту - по несколько сантиметров, вознаграждая его лакомством.

Оскар влюбился в прыжки и теперь сам решает, когда ему нужно учиться летать. Он прыгает на колени хозяину и настойчиво мяукает, пока его не выведут попрыгать.

"Лишь когда прыжки Оскара достигли примерно полутора метров, нам пришло в голову посмотреть, существует ли мировой рекорд. Когда мы узнали, что это 2,3 метра, мы сначала подумали, что побить его будет невозможно", - рассказал Теодор. Оскар не просто выжил, но и стал заядлым спортсменом (фото: instagram.com/augustraysurfercat)

Но Оскар решил попробовать. И коту понадобилось почти два года тренировок и более тысячи прыжков, чтобы совершить невозможное, - он прыгнул на невероятные 2,58 метра. И установил рекорд самого длинного прыжка среди котов.

"Оскар - очень умный кот, которому нравится изучать трюки (сидеть, попрошайничать, апортировать и т.д.). Около двух лет назад он расширил свой репертуар, прыгая горизонтально. Начав с прыжка всего на несколько сантиметров, он постепенно продвигался дальше, а затем пропрыгнул через обруч. Это было очень мило и до поры до времени у нас не было никакой мысли о мировом рекорде", - рассказал Теодор.

А еще у Оскара есть сестренка Августа Рэй, которую хозяин научил серфингу и она участвовала в соревнованиях по серфингу для собак. Серфингистка Августа Рэй (фото: instagram.com/augustraysurfercat)