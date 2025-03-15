Этот фрукт должны есть все украинцы каждый день: он стоит всего 10 гривен

Фрукты являются важным элементом здорового рациона, ведь они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для поддержания иммунной системы. Один из самых доступных и полезных фруктов, который стоит употреблять ежедневно, - это киви.

Почему именно его надо есть ежедневно - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В Украине килограмм киви стартует от 100 гривен. Соответственно одна штука обойдется примерно в 10 гривен. Пользу этого плода для организма сложно переоценить. А продается в магазинах он в любой сезон.

Почему стоит есть киви ежедневно?

Киви - это настоящая витаминная бомба. Он содержит большое количество витамина С, даже больше, чем апельсины. Один средний плод обеспечивает суточную норму этого витамина, который укрепляет иммунитет, способствует быстрому заживлению ран и помогает организму бороться с вирусами и бактериями.

Также киви богат калием, который важен для работы сердечно-сосудистой системы. Калий помогает регулировать артериальное давление, снижает риск инсультов и сердечных приступов. Регулярное употребление этого фрукта улучшает кровообращение и поддерживает здоровье сердца.

Еще одно важное свойство киви - улучшение пищеварения. Он содержит фермент актинидин, который способствует расщеплению белков и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Киви также имеет высокое количество клетчатки, что помогает избежать проблем с пищеварением, в частности запоров.

Киви для украинцев

В условиях нехватки витаминов в зимне-весенний период киви может стать отличной альтернативой дорогим витаминным комплексам. Он поддерживает организм в тонусе, помогает бороться с сезонной усталостью, улучшает состояние кожи и волос.

Кроме этого, киви является низкокалорийным продуктом, поэтому его можно без опасений употреблять тем, кто следит за своим весом. В 100 граммах этого фрукта содержится всего около 50 калорий, что делает его отличным перекусом для тех, кто стремится к здоровому питанию.

Как правильно употреблять киви

Чтобы получить максимум пользы, киви лучше есть свежим. Его можно добавлять во фруктовые салаты, смузи или даже в выпечку. Некоторые диетологи рекомендуют есть его вместе с кожурой, ведь в ней содержится больше всего клетчатки. Однако перед этим фрукт следует тщательно помыть.

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