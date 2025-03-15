Цей фрукт мають їсти всі українці кожен день: він коштує всього 10 гривень

Фрукти є важливим елементом здорового раціону, адже вони містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти, необхідні для підтримки імунної системи. Один із найдоступніших та корисних фруктів, який варто вживати щодня, – це ківі.

Чому саме його треба їсти щодня - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

В Україні кілограм ківі стартує від 100 гривень. Відповідно одна штука обійдеться приблизно в 10 гривень. Користь цього плоду для організму складно переоцінити. А продається в магазинах він в будь-який сезон.

Чому варто їсти ківі щодня?

Ківі - це справжня вітамінна бомба. Він містить велику кількість вітаміну С, навіть більше, ніж апельсини. Один середній плід забезпечує добову норму цього вітаміну, який зміцнює імунітет, сприяє швидкому загоєнню ран та допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями.

Також ківі багатий на калій, який важливий для роботи серцево-судинної системи. Калій допомагає регулювати артеріальний тиск, знижує ризик інсультів і серцевих нападів. Регулярне вживання цього фрукта покращує кровообіг і підтримує здоров'я серця.

Ще одна важлива властивість ківі - покращення травлення. Він містить фермент актинідин, який сприяє розщепленню білків і покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Ківі також має високу кількість клітковини, що допомагає уникнути проблем із травленням, зокрема запорів.

Ківі для українців

В умовах нестачі вітамінів у зимово-весняний період ківі може стати чудовою альтернативою дорогим вітамінним комплексам. Він підтримує організм у тонусі, допомагає боротися з сезонною втомою, покращує стан шкіри та волосся.

Окрім цього, ківі є низькокалорійним продуктом, тому його можна без побоювань вживати тим, хто стежить за своєю вагою. У 100 грамах цього фрукта міститься лише близько 50 калорій, що робить його чудовим перекусом для тих, хто прагне здорового харчування.

Як правильно вживати ківі

Щоб отримати максимум користі, ківі краще їсти свіжим. Його можна додавати у фруктові салати, смузі або навіть у випічку. Деякі дієтологи рекомендують їсти його разом зі шкіркою, адже в ній міститься найбільше клітковини. Проте перед цим фрукт слід ретельно помити.

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