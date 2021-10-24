День ангела в листопаді 2021: як назвати дитину і кого привітати з іменинами

День ангела відзначають православні та католики. Вважається, що дитину потрібно назвати відповідно до Святців за датою народження. Тоді вона отримає захист і заступництво Святого, на честь якого його назвали.

Повний календар днів ангела на листопад 2021 року допоможе вибрати вам ім'я для новонародженого малюка і дозволить не забути про іменини близьких людей - читайте в Styler.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто відзначає День ангела в жовтні 2021.

А також розповідали про те, які свята ми відзначатимемо в листопаді 2021.