Церковний календар на липень 2022: важливі свята і події

Православний церковний календар на липень 2022 року вказує на те, що цього місяця віряни в Україні вшановуватимуть пам'ять святого Івана Хрестителя (Іоана Предтечі), а також апостолів Петра і Павла. Але це не єдині важливі релігійні дати липня.
Повний календар церковних свят на кожен день липня - нижче у матеріалі Styler.
1 липня - Преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерської Лаври
2 липня - Апостола Юди, брата Господнього
3 липня - Священномученика Мефодія, єпископа Патарського
4 липня - Мученика Юліана Тарсійського
5 липня - Мучеників Зинона та Зіни
6 липня - Володимирської ікони Божої Матері
7 липня - Різдво Івана Предтечі (Івана Хрестителя)
8 липня - Благовірних князя Петра і княгині Февронії
9 липня - Преподобного Давида Солунського
10 липня - Преподобного Самсона і Неділя Всіх Святих українського народу
11 липня - Мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана
12 липня - День апостолів Петра і Павла
13 липня - Собор славних і всехвальних 12 апостолів: Петра Першоверховного, Андрія Первозваного, Іакова Зеведеєва, Івана Богослова, Пилипа, Варфоломія, Фоми, Матвія, Якова Алфеєва, Тадея, Симона Кананіта, а також апостола Маттія
14 липня - Безсрібників Косми і Даміана
15 липня - Положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
16 липня - Маків день, день святих мучеників Мокія і Демида
17 липня - Благовірного князя Андрія Боголюбського (Налива)
18 липня - Преподобного Афанасія Афонського
19 липня - Преподобного Сисоя Великого (Києво-Печерського)
20 липня - Фоми з Малеї преподобного
21 липня - Явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської
22 липня - День пам’яті святих мучеників Кирила і Панкратія
23 липня - Пам'ять Антонія Печерського
24 липня - Рівноапостольної княгині Ольги
25 липня - Пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія
26 липня - Собор Архангела Гавриїла і Преподобного Стефана Саваїта
27 липня - Пам’ять святого Акіла і преподобного Онисима чудотворця
28 липня - День хрещення Київської Русі - України і День пам'яті рівноапостольного князя Володимира
29 липня - Священномученика Афіногена й 10-х його учнів
30 липня - Пам'ять Святої великомучениці Марини
31 липня - Преподобного Іоанна Багатостраждального
Церковний календар на липень 2022 (calendar.org.ua)
Нагадаємо, що до 11 липня триває Петрів піст. До Петра і Павла діє добровільне обмеження в їжі, бо важливішим все ж є піст духовний, який полягає у смиренні, покаянні, боротьбі з власними гріхами, пристрастями та шкідливими звичками.
Є ряд заборон, яких краще не порушувати в період очищення душі і тіла.
У Петрів піст не можна:
Під час посту потрібно молитися, просити вибачення у всіх, перед ким ви завинили.
Читайте також про те, що можна їсти на Петрів піст.
Раніше ми писали, що найближчим часом Землю накриє магнітна буря з сильним ударом.