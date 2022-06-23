UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный календарь на июль 2022: важные праздники и события

Церковный календарь на июль 2022 (фото: pexels.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Православный церковный календарь на июль 2022 года указывает на то, что в этом месяце верующие в Украине будут чтить память святого Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи), а также апостолов Петра и Павла. Но это не единственные важные религиозные даты июля.

Полный календарь церковных праздников на каждый день июля - ниже в материале Styler.

Церковный календарь на июль 2022

1 июля - Преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерской Лавры

2 июля - Апостола Иуды, брата Господня

3 июля - Священномученика Мефодия, епископа Патарского

4 июля - Мученика Юлиана Тарсийского

5 июля - Мучеников Зинона и Зины

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя)

8 июля - Благоверных князя Петра и княгини Февронии

9 июля - Преподобного Давида Солунского

10 июля - Преподобного Самсона и Воскресенье Всех Святых украинского народа

11 июля - Мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

12 июля - День апостолов Петра и Павла

13 июля - Собор двенадцати апостолов

14 июля - Бессребреников Космы и Дамиана

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

16 июля - Маков день, день святых мучеников Мокия и Демида

17 июля - Благоверного князя Андрея Боголюбского (Налива)

18 июля - Преподобного Афанасия Афонского

19 июля - Преподобного Сисоя Великого (Киево-Печерского)

20 июля - Фомы из Малеи преподобного

21 июля - Явление иконы Пресвятой Богородицы Казанской

22 июля - День памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия

23 июля - Память Антония Печерского

24 июля - Равноапостольной княгини Ольги

25 июля - Память святых мучеников Прокла и Илария

26 июля - Собор Архангела Гавриила и Преподобного Стефана Саваита

27 июля - Память святого Акила и преподобного Онисима Чудотворца

28 июля - День крещения Киевской Руси - Украины и День памяти равноапостольного князя Владимира

29 июля - Священномученика Афиногена и 10-х его учеников

30 июля - Память святой великомученицы Марины

31 июля - Преподобного Иоанна Многострадального

Церковный календарь на июль 2022 (calendar.org.ua)

Напомним, что до 11 июля длится Петров пост. К Петру и Павлу действует добровольное ограничение в еде, ибо важнее все же пост духовный, который заключается в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками.

Есть ряд запретов, которых лучше не нарушать в период очищения души и тела.

У Петров пост нельзя:

  • брать кредиты и занимать деньги
  • венчаться и играть свадьбу
  • работать после захода солнца
  • состригать волосы.

Во время поста нужно молиться, просить прощения у всех, перед кем вы провинились.

Читайте также о том, что можно есть на Петров пост.

Ранее мы писали, что в ближайшее время Землю накроет магнитная буря с сильным ударом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ