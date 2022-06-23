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Церковний календар на липень 2022: важливі свята і події

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Четвер 23 червня 2022 13:00
Церковний календар на липень 2022: важливі свята і події Церковний календар на липень 2022 (фото: pexels.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Православний церковний календар на липень 2022 року вказує на те, що цього місяця віряни в Україні вшановуватимуть пам'ять святого Івана Хрестителя (Іоана Предтечі), а також апостолів Петра і Павла. Але це не єдині важливі релігійні дати липня.

Повний календар церковних свят на кожен день липня - нижче у матеріалі Styler.

Церковний календар на липень 2022

1 липня - Преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерської Лаври

2 липня - Апостола Юди, брата Господнього

3 липня - Священномученика Мефодія, єпископа Патарського

4 липня - Мученика Юліана Тарсійського

5 липня - Мучеників Зинона та Зіни

6 липня - Володимирської ікони Божої Матері

7 липня - Різдво Івана Предтечі (Івана Хрестителя)

Церковний календар на липень 2022: важливі свята і події

8 липня - Благовірних князя Петра і княгині Февронії

9 липня - Преподобного Давида Солунського

10 липня - Преподобного Самсона і Неділя Всіх Святих українського народу

11 липня - Мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана

12 липня - День апостолів Петра і Павла

Церковний календар на липень 2022: важливі свята і події

13 липня - Собор славних і всехвальних 12 апостолів: Петра Першоверховного, Андрія Первозваного, Іакова Зеведеєва, Івана Богослова, Пилипа, Варфоломія, Фоми, Матвія, Якова Алфеєва, Тадея, Симона Кананіта, а також апостола Маттія

14 липня - Безсрібників Косми і Даміана

15 липня - Положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

16 липня - Маків день, день святих мучеників Мокія і Демида

17 липня - Благовірного князя Андрія Боголюбського (Налива)

18 липня - Преподобного Афанасія Афонського

19 липня - Преподобного Сисоя Великого (Києво-Печерського)

20 липня - Фоми з Малеї преподобного

21 липня - Явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської

22 липня - День пам’яті святих мучеників Кирила і Панкратія

23 липня - Пам'ять Антонія Печерського

24 липня - Рівноапостольної княгині Ольги

25 липня - Пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія

26 липня - Собор Архангела Гавриїла і Преподобного Стефана Саваїта

27 липня - Пам’ять святого Акіла і преподобного Онисима чудотворця

28 липня - День хрещення Київської Русі - України і День пам'яті рівноапостольного князя Володимира

Церковний календар на липень 2022: важливі свята і події

29 липня - Священномученика Афіногена й 10-х його учнів

30 липня - Пам'ять Святої великомучениці Марини

31 липня - Преподобного Іоанна Багатостраждального

Церковний календар на липень 2022: важливі свята і події

Церковний календар на липень 2022 (calendar.org.ua)

Нагадаємо, що до 11 липня триває Петрів піст. До Петра і Павла діє добровільне обмеження в їжі, бо важливішим все ж є піст духовний, який полягає у смиренні, покаянні, боротьбі з власними гріхами, пристрастями та шкідливими звичками.

Є ряд заборон, яких краще не порушувати в період очищення душі і тіла.

У Петрів піст не можна:

  • брати кредити і позичати гроші
  • вінчатися і грати весілля
  • працювати після заходу сонця
  • зістригати волосся.

Під час посту потрібно молитися, просити вибачення у всіх, перед ким ви завинили.

Читайте також про те, що можна їсти на Петрів піст.

Раніше ми писали, що найближчим часом Землю накриє магнітна буря з сильним ударом.

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