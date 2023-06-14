Церковный календарь на июль 2023: главные праздники особенного месяца

Главные даты июля 2023

6 июля - день Владимирской иконы Божией Матери

7 июля - Рождество Святого Иоанна Крестителя (Ивана Купала)

12 июля - день Святых апостолов Петра и Павла

13 июля - Собор 12 апостолов

24 июля - день блаженной княгини Ольги

28 июля - День крещения Киевской Руси, день памяти Святого князя Владимира

Помните, что до 11 июля включительно продолжается Петров пост. Он начался еще 12 июня и является одним из четырех многодневных постов в течение года. Этот пост также называют Петровкой.

Он не считается строгим, ведь можно употреблять пищу растительного происхождения с растительным маслом (кроме понедельника, среды и пятницы), а еще рыбу (на выходные). Во время поста запрещено венчаться и крестить детей, а вот исповедоваться и причащаться наоборот нужно.

Все праздники июля 2023

Как изменится церковный календарь после реформы

24 мая ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября.

После перехода вычислять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья (за неделю до Пасхи), Вознесения и Троицы.

Отметим, что ПЦУ окончательно еще не перешла на новый стиль, решение должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.

В частности, Рождество Иоанна Крестителя (в народе Иоанна Купала) можно будет праздновать как 24 июня, так и 7 июля.

Смотрите список новых дат для главных православных праздников.