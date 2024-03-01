Церковные праздники в марте: ПЦУ обнародовала новый календарь

В ПЦУ отмечают, что первый весенний месяц открывает для православных особый период Великого поста - время нашей духовной подготовки к величайшему празднику светлого Христова Воскресения.

"В этом году Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. За неделю до начала поста будет Сырная неделя, или Масленица - с 11 по 17 марта. А на 17 марта приходится Прощеное воскресенье. В этом месяце также будет две поминальные субботы: 9 марта (в субботу мясопустную) и 30 марта - одну из постовых", - указано в сообщении.

25 марта отметим великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который входит в число двенадцати величайших праздников, установленных Церковью.

А на следующий день, 26 марта, Собор архангела Гавриила – общий, общий день чествования и прославления всех благодеяний, явлений и чудес святого предвестника воли Божией.

30 марта будем чтить память преподобного Иоанна Листвичника, а в последний день месяца – святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

"Пусть Господь за молитвами святых угодников Божиих укрепляет наши силы, телесные и духовные, чтобы нам дальше прокладывать наш непростой путь утверждения правды и борьбы со злом, который ведет нас к победе и спасению", - добавили в ПЦУ.

Календарь ПЦУ на март 2024 (скриншот)