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Церковные праздники в марте: ПЦУ обнародовала новый календарь

В ПЦУ обнародовали новый церковный календарь на март (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Март для православных - важный месяц. Именно в начале весны начнется Великий пост, а еще приходится Прощеное воскресенье.

Какие церковные праздники будем отмечать в марте по новоюлианскому календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ отмечают, что первый весенний месяц открывает для православных особый период Великого поста - время нашей духовной подготовки к величайшему празднику светлого Христова Воскресения.

"В этом году Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. За неделю до начала поста будет Сырная неделя, или Масленица - с 11 по 17 марта. А на 17 марта приходится Прощеное воскресенье. В этом месяце также будет две поминальные субботы: 9 марта (в субботу мясопустную) и 30 марта - одну из постовых", - указано в сообщении.

25 марта отметим великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который входит в число двенадцати величайших праздников, установленных Церковью.

А на следующий день, 26 марта, Собор архангела Гавриила – общий, общий день чествования и прославления всех благодеяний, явлений и чудес святого предвестника воли Божией.

30 марта будем чтить память преподобного Иоанна Листвичника, а в последний день месяца – святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

"Пусть Господь за молитвами святых угодников Божиих укрепляет наши силы, телесные и духовные, чтобы нам дальше прокладывать наш непростой путь утверждения правды и борьбы со злом, который ведет нас к победе и спасению", - добавили в ПЦУ.

Календарь ПЦУ на март 2024 (скриншот)

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