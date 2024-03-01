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Церковні свята у березні: ПЦУ оприлюднила новий календар

У ПЦУ оприлюднили новий церковний календар на березень (Колаж РБК-УКраїна)
Автор: Анна Шиканова

Березень для православних - важливий місяць. Саме на початку весни почнеться Великий піст, а ще припадає Прощена неділя.

Які церковні свята будемо відзначати у березні на новоюліанським календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис ПЦУ у Facebook.

У ПЦУ зазначають, що перший весняний місяць відкриває для православних особливий період Великого посту - час нашого духовного підготування до найвеличнішого свята світлого Христового Воскресіння.

"Цьогоріч Великий піст розпочнеться 18 березня і триватиме до 4 травня. За тиждень до початку постування матимемо Сирний тиждень, або Масляну - з 11 по 17 березня. А на 17 березня припадає Прощена неділя. В цьому місяці також матимемо дві поминальні суботи: 9 березня (в суботу м'ясопусну) і 30 березня - одну з постових", - вказано у повідомленні.

25 березня відзначатимемо велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке входить до числа дванадцяти найбільших свят, встановлених Церквою.

А наступного дня, 26 березня, Собор архангела Гавриїла - спільний, загальний день вшанування і прославлення всіх благодіянь, явлень і чудес святого провісника волі Божої.

30 березня вшановуватимемо пам'ять преподобного Іоана Ліствичника, а в останній день місяця – святителя Григорія Палами та Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

"Нехай Господь за молитвами святих угодників Божих укріплює наші сили, тілесні й духовні, щоби нам надалі торувати наш непростий шлях утвердження правди й боротьби зі злом, який веде нас до перемоги та спасіння", - додали в ПЦУ.

Календар ПЦУ на березень 2024 (скриншот)

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