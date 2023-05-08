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Церковный праздник 8 мая: что нужно сделать, а на что - строгий запрет

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Понедельник 08 мая 2023 06:00
Церковный праздник 8 мая: что нужно сделать, а на что - строгий запрет Какой праздник 8 мая (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

8 мая 2023 года по церковному православному календарю почитается память апостола и евангелиста Марка. В народе этот день называли Марий Ключник. Наши предки считали день особенно магическим - следили за погодой и привлекали финансовую удачу.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено - в материале Styler дальше.

Что нужно сделать в этот день, важные традиции

На Марка в древности призывали дожди, а также молились, чтобы лето не было засушливым. Верили, если в мае дождь идет хотя бы три дня, значит, урожай будет богатым.

День считался удачным для новых начинаний и путешествий. А чтобы деньги текли рекой, нужно было приобрести вещь, которая вам очень нравится.

Также наши предки следили, куда именно прилетали перелетные птицы: в сад - будут плодоносить деревья, на огород - будет хороший урожай. В саду в этот день развешивали кормушки для птиц, чтобы они там селились.

Настоем из крапивы в этот день мыли полы и лавы. С давних пор это растение применялось как средство против зла, несчастья и врагов. Чтобы в доме не было нежданных гостей, над входной дверью вешали букет из крапивы.

Что нельзя делать в этот день

  • Не давайте советы, вообще в этот день запрещено вмешиваться в чужую жизнь.
  • Влюбленным не стоит строить планы на будущее, потому что они не сбудутся.
  • Не проливайте на землю воду, потому что придет засуха.
  • Нельзя резать домашнюю птицу на мясо - это считается большим грехом.
  • Супругам 8 мая нельзя скандалить и спорить даже по пустякам, иначе отношения надолго испортятся.
  • Нельзя в этот день сплетничать, рассказывать чужие секреты, хвастаться и привирать.
  • Нельзя злоупотреблять спиртным, а также вредной пищей, например фастфудом и сладостями.

Народные приметы на 8 мая

  • Радуга в этот день обещает хорошую погоду.
  • Птицы весь день громко поют - к улучшению погоды.
  • Если резко похолодало - к частым заморозкам в мае.
  • В саду поселились птицы - к хорошему урожаю ягод и фруктов.
  • Птицы вьют гнезда на солнце - к прохладному лету, в тени - к жаркому и солнечному.
  • Если яблоня до сих пор не зацвела, урожай яблок будет плохим в этом году.

Именины сегодня у:

Марка, Сильвестра, Сергея и Василия.

Родившиеся 8 мая люди считаются очень деловитыми и практичными, которые не любят откладывать дела на потом и редко витают в облаках. Они поздно женятся, поскольку долго оценивают своего партнера. Обладают большим чувством ответственности и все делают на совесть.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.

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