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Церковне свято 8 травня: що треба зробити, а на що - сувора заборона

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Понеділок 08 травня 2023 06:00
Церковне свято 8 травня: що треба зробити, а на що - сувора заборона Яке свято 8 травня (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

8 травня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам’ять апостола і євангеліста Марка. У народі називали цей день Марк Ключник, тому що вважали, що у цього святого є ключі від неба і він може випустити дощ. Наші предки вважали день особливо магічним - стежили за погодою і привертали фінансову удачу.

Що треба робити в цей день, а що заборонено - в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити в цей день, важливі традиції

На Марка в давнину закликали дощі, а також молилися, щоб літо не було посушливим. Вірили, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, значить урожай буде багатим.

День вважався вдалим для нових починань і подорожей. А щоб гроші текли рікою, потрібно було придбати річ, яка вам дуже подобається.

Також наші предки стежили, куди саме прилітали перелітні птахи: в сад - будуть плодоносити дерева, на город - буде хороший урожай. В саду в цей день розвішували годівниці для птахів, щоб вони там селилися.

Настоєм з кропиви в цей день мили підлоги і лавки. З давніх-давен ця рослина застосовувалася як засіб проти зла, нещастя і ворогів. Щоб у домі не було нежданих гостей, над вхідними дверима вішали букет з кропиви.

Що не можна робити в цей день

  • Не давайте поради, взагалі цього дня заборонено втручатися в чуже життя.
  • Закоханим не варто будувати плани на майбутнє, тому що вони не збудуться.
  • Не проливайте на землю воду, бо прийде посуха.
  • Не можна різати домашню птицю на м'ясо - це вважається великим гріхом.
  • Подружжю 8 травня не можна скандалити і сперечатися навіть по дрібницях, інакше стосунки надовго зіпсуються.
  • Не можна в цей день розпускати плітки, розповідати чужі секрети, хвалитися і прибріхувати.
  • Не можна зловживати спиртним, а також шкідливою їжею, приміром, фастфудом та солодощами.

Народні прикмети на 8 травня

  • Веселка в цей день обіцяє гарну погоду.
  • Птахи весь день голосно співають - до покращення погоди.
  • Якщо різко похолодало - до частих заморозків в травні.
  • В саду оселилися птахи - до хорошого врожаю ягід і фруктів.
  • Птахи в'ють гнізда на сонці - до прохолодного літа, в тіні - до жаркого і сонячного.
  • Якщо яблуня досі не зацвіла, то урожай яблук буде поганим в цьому році.

Іменини сьогодні у:

Марка, Сильвестра, Сергія та Василя.

Народжені 8 травня люди вважаються дуже діловитими і практичними, які не люблять відкладати справи на потім і рідко витають в хмарах. Вони пізно одружуються, оскільки довго оцінюють свого партнера. Мають велике почуття відповідальності і все роблять на совість.

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