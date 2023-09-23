Церковный календарь на октябрь 2023: когда теперь отмечать важные даты

Православная украинская церковь окончательно утвердила переход на новоюлианский календарь. Согласно ему даты всех церковных праздников сместились на 13 дней назад и фактически соответствуют "старому" стилю.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как теперь нужно отмечать религиозные праздники.

Новый церковный календарь ПЦУ на октябрь 2023

1 октября - Покров Пресвятой Богородицы.

- 2 октября - священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.

3 октября - священномученика Дионисия Ареопагита.

4 октября - священномученика Ерофея, епископа Афинского.

5 октября - мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской).

6 октября - апостола Фомы.

- 7 октября - мучеников Сергея и Вакха.

8 октября - преподобной Пелагии Антиохийской.

9 октября - апостола Иакова Алфиева.

10 октября - мучеников Евлампия и Евлампии.

11 октября - апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.

12 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника.

- мучеников Прова, Тараха и Андроника. 13 октября - священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.

14 октября - священномученики Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.

15 октября - преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана.

16 октября - мученика Лонгина Сотника, что при Кресте Господнем.

17 октября - пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.

18 октября - апостола и евангелиста Луки.

19 октября - святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского.

20 октября - святого великомученика Артемия.

21 октября - преподобного Иллариона Великого.

22 октября - святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе.

23 октября - апостола Иакова.

24 октября - священномученика Ареты и тех, что с ним.

25 октября - священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия.

26 октября - священномученика Димитрия Мироточца.

27 октября - священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.

28 октября - священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница.

29 октября - священномученицы Анастасии Римлянки.

30 октября - священномученики Зиновия и Зиновии, сестры его.

31 октября - святых апостолов Стахия, Амплия и тех, что с ними; священномученика Епимаха.

Что известно об изменении календаря

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие: