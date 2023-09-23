Церковный календарь на октябрь 2023: когда теперь отмечать важные даты
Новый церковный календарь на октябрь 2023 (фото: pomisna.info)
Православная украинская церковь окончательно утвердила переход на новоюлианский календарь. Согласно ему даты всех церковных праздников сместились на 13 дней назад и фактически соответствуют "старому" стилю.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как теперь нужно отмечать религиозные праздники.
Новый церковный календарь ПЦУ на октябрь 2023
- 1 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
- 2 октября - священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.
- 3 октября - священномученика Дионисия Ареопагита.
- 4 октября - священномученика Ерофея, епископа Афинского.
- 5 октября - мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской).
- 6 октября - апостола Фомы.
- 7 октября - мучеников Сергея и Вакха.
- 8 октября - преподобной Пелагии Антиохийской.
- 9 октября - апостола Иакова Алфиева.
- 10 октября - мучеников Евлампия и Евлампии.
- 11 октября - апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.
- 12 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 13 октября - священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.
- 14 октября - священномученики Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.
- 15 октября - преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана.
- 16 октября - мученика Лонгина Сотника, что при Кресте Господнем.
- 17 октября - пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.
- 18 октября - апостола и евангелиста Луки.
- 19 октября - святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского.
- 20 октября - святого великомученика Артемия.
- 21 октября - преподобного Иллариона Великого.
- 22 октября - святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе.
- 23 октября - апостола Иакова.
- 24 октября - священномученика Ареты и тех, что с ним.
- 25 октября - священномучеников и нотарей Маркияна и Мартирия.
- 26 октября - священномученика Димитрия Мироточца.
- 27 октября - священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.
- 28 октября - священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница.
- 29 октября - священномученицы Анастасии Римлянки.
- 30 октября - священномученики Зиновия и Зиновии, сестры его.
- 31 октября - святых апостолов Стахия, Амплия и тех, что с ними; священномученика Епимаха.
Что известно об изменении календаря
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господнего - 14 сентября (вместо 27 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
- День Илии Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Вынос честных деревьев Животворческого Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
- Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Раньше мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.
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