Церковный праздник 6 марта: что можно делать сегодня, а что - под строгим запретом

6 марта 2023 года православная церковь чествует память преподобного Тимофея. Говорят, что он обладал властью над нечистой силой и обладал даром исцеления. Этот день издавна имеет особые традиции, запреты и приметы.

Что можно и нельзя делать в понедельник, 6 марта, кого поздравить с днем ангела, узнайте в материале Styler дальше.

Что нужно сделать на Тимофея, традиции

Когда-то 6 марта называли "Тимофей" или "Тимофий Весновей". Наши предки верили, что именно в этот день уже ощутимо первое дыхание весны. Поэтому люди уже начинали готовиться к весенним работам на поле и огороде.

6 марта пытались сделать генеральную уборку - очистить дом от хлама, накопившегося за зиму. Считалось, что так выбрасывают за порог все несчастья и беды.

Этот день было принято проводить вместе с близкими. Детей отправляли гулять на свежий воздух - чтобы здоровье было крепким.

Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующие обязательно постятся. По возможности посещают церковь

Наши предки считали, что вещие сны снятся в ночь на 6 марта, поэтому старались уделять им особое внимание. А еще считается, что лучше доделать любые начатые в этот день дела.

Что нельзя делать в этот день

Лучше не употреблять алкогольные напитки в этот день, даже в малом количестве.

Также не стоит поливать комнатные растения или высаживать новые.

В любом случае не оставляйте дела незаконченными.

Не стоит ругаться, злословить и ссориться.

Следует воздержаться в этот день от веселья или громких развлечений.

Приметы на 6 марта

По приметам на Тимофея Весновея судили о том, какой будет весна:

если ласточки прилетели - скоро станет совсем тепло;

воздух теплый и сухой - весна будет теплой и быстро пройдет;

ручьи потекли - сеять нужно рано;

перелетные птицы прилетели вовремя - будет хороший хлебный урожай;

под деревьями уже растаял снег, значит скоро придет тепло;

метель означает, что тепло наступит через несколько дней.

Если весна уже наступила, значит, и осень будет ранней.

День ангела сегодня празднуют:

Тимофей, Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корний, Виссарион, Исидор.