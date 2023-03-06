Церковный праздник 6 марта: что можно делать сегодня, а что - под строгим запретом
6 марта 2023 года православная церковь чествует память преподобного Тимофея. Говорят, что он обладал властью над нечистой силой и обладал даром исцеления. Этот день издавна имеет особые традиции, запреты и приметы.
Что можно и нельзя делать в понедельник, 6 марта, кого поздравить с днем ангела, узнайте в материале Styler дальше.
Что нужно сделать на Тимофея, традиции
Когда-то 6 марта называли "Тимофей" или "Тимофий Весновей". Наши предки верили, что именно в этот день уже ощутимо первое дыхание весны. Поэтому люди уже начинали готовиться к весенним работам на поле и огороде.
6 марта пытались сделать генеральную уборку - очистить дом от хлама, накопившегося за зиму. Считалось, что так выбрасывают за порог все несчастья и беды.
Этот день было принято проводить вместе с близкими. Детей отправляли гулять на свежий воздух - чтобы здоровье было крепким.
Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующие обязательно постятся. По возможности посещают церковь
Наши предки считали, что вещие сны снятся в ночь на 6 марта, поэтому старались уделять им особое внимание. А еще считается, что лучше доделать любые начатые в этот день дела.
Что нельзя делать в этот день
- Лучше не употреблять алкогольные напитки в этот день, даже в малом количестве.
- Также не стоит поливать комнатные растения или высаживать новые.
- В любом случае не оставляйте дела незаконченными.
- Не стоит ругаться, злословить и ссориться.
- Следует воздержаться в этот день от веселья или громких развлечений.
Приметы на 6 марта
По приметам на Тимофея Весновея судили о том, какой будет весна:
- если ласточки прилетели - скоро станет совсем тепло;
- воздух теплый и сухой - весна будет теплой и быстро пройдет;
- ручьи потекли - сеять нужно рано;
- перелетные птицы прилетели вовремя - будет хороший хлебный урожай;
- под деревьями уже растаял снег, значит скоро придет тепло;
- метель означает, что тепло наступит через несколько дней.
Если весна уже наступила, значит, и осень будет ранней.
День ангела сегодня празднуют:
Тимофей, Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корний, Виссарион, Исидор.
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