Три сильнейшие молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы

25 марта отмечается один из самых главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день можно помолиться об исцелении и спасении, но главное, чтобы все слова были искренними и шли от сердца и души.

Сильная молитва к Богородице

"Царица моя Преблагая, Надежда моя, Богородица! Заступница сирот и путников Пристанище! Скорбных Радость, обиженных Покровительница. Видя мою беду, видя мою скорбь, помоги мне как немощному, руководи мною как путником. Не имею иной помощи, кроме Тебя, ни другой заступницы, ни благой утешительницы, только Тебя, о, Богоматерь, которая сохранит и покроет меня во веки веков. Аминь».

Молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы

"О, Пресвятая Владычица Богородица! Ты превыше всех ангелов и архангелов и всех творений честнее. Ты помощница обиженных, отчаявшихся надежда, убогих покровительница, огорченных радость, голодных кормительница, нагих одеяние, нездоровых и немощных исцеление, грешных спасение. О, всемилостивая Владычица, Дева Богородица, милостью Твоей спаси и помилуй и ризою Твоею честной защити всех христиан православных, и умоляй, пречистая Владычице, Христа Бога нашего, чтобы укрепил нас силою Своею с неба на невидимых и видимых врагов наших.

О, всемилостивая Владычица Богородица! Поднеси нас из бездны греховной и избавь от голода, мора, землетрясения и наводнения, огня и меча, от нападения вражеского и междоусобицы, от наглой смерти, от воздуха губительного, от смертной язвы и от всякой беды. Подай, пречистая Владычица, мир и здоровье рабам Твоим (имена) и всем православным христианам, и просвети им во спасение разум и глаза сердечные, и сподоби нас, грешных рабов Твоих, Царства Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ибо власть Его благословенна и преславлена, с Отцом и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь».

Молитва о спасении

"Пресвятая Мать Христа Бога нашего, принеси наши молитвы Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы он спас через Тебя души наши. Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на мою душу грешную и Твоими молитвами наставь меня на поступки благие, чтобы остаток моей жизни я прожил без греха и через Тебя рай нашел, Богородица Дева, единая Чистая и Благословленная. Под Твою милость прибегаем, Богородица дева, молитв наших во время скорби не отбрось, но из беды вызволи нас, Единая и Чистая, и Благословенная. Аминь".