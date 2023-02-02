Именины в феврале 2023: кого поздравлять и как назвать ребенка

Несмотря на то, что февраль - самый короткий месяц года, он все равно богат разнообразными праздниками и днями ангела. Больше всего именин будем отмечать 4, 7, 16, 17, 23 и 26 февраля. Рекордсменами по количеству дней ангела в феврале Николай, Александр, Анна и Михаил.

Кто и когда празднует именины в феврале 2023 года - читайте ниже в материале Styler.

Именины в феврале 2023 года

1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор

Антон, Макар, Николай, Петр, Федор 2 февраля: Инна, Павел, Семен

Инна, Павел, Семен 3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим

Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим 4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей

Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей 5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор

Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор 6 февраля: Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей

Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей 7 февраля: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр

Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр 8 февраля: Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор

Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор 9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр

Дмитрий, Иван, Петр 10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга

Владимир, Георгий, Ольга 11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман

Дмитрий, Иван, Константин, Роман 12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим

Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим 13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита

Виктор, Иван, Илья, Никита 14 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей

Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей 15 февраля: Василий

Василий 16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей

Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей 17 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий

Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий 18 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра

Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра 19 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр

Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр 20 февраля: Александр, Алексей, Петр

Александр, Алексей, Петр 21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор 22 февраля: Василий, Геннадий, Иван

Василий, Геннадий, Иван 23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван

Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван 24 февраля: Всеволод, Дмитрий

Всеволод, Дмитрий 25 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей

Антон, Евгений, Мария, Алексей 26 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей

Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей 27 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил

Кирилл, Георгий, Константин, Михаил 28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София

История празднования именин

Именины - это праздник определенного лица, который отмечается в день памяти христианского святого, чье у него имя. Другое название именин – это рождения, день рождения. Ранее случалось слово "годовщина", однако сейчас оно приобрело другой контекст.

Именины считались праздником важнее, чем сам день рождения. Интересно, что часто эти дни совпадали, ведь новорожденного ребенка называли в честь того святого, память которого чтят в этот день.

Давали имя в тот день, когда младенца окрестили. Позже, особенно в городах, детей стали называть нравящимися именами или именами в честь родственников.