Церковный праздник 31 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

31 января православная церковь чтит память святых бессребреников мучеников Кира и Иоанна, а также святителя Никиту, затворника Киево-Печерского. По старому календарю сегодня вспоминают святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

О том, какой праздник сегодня 31 января, а также о его истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Иоанн и Кир были раннехристианскими святыми мучениками, которые проживали в Александрии в период правления еретика Диоклетиана. Кир был врачом; из сострадания к людям он не брал оплаты за работу, лишь призывал людей не грешить.

Через некоторое время Кир поступил в Арабийский монастырь, где получил дар исцелять различные недуги молитвами. Впоследствии к святому присоединился Иоанн.

Иоанн до встречи с Киром был воином, однако принял святое крещение. Поскольку в тот период страной руководил язычник, осуществлялись гонения христиан.

Однажды Кир и Иоанн узнали о заключении христианки Афанасии и ее дочерей Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, поэтому отправились в тюрьму, чтобы поддержать праведниц. Однако император отдал приказ казнить всех. Тела святых забрали христиане и похоронили в церкви святого Марка.

В V веке мощи святых Кира и Иоанна были перенесены на место старого языческого культа в Менуфисе. По преданию, у мощей произошло много исцелений и чудес, а церковь святых Кира и Иоанна стала местом паломничества.

*****

Никита Печерский, которого почитают в этот день, родился в Киеве в XI веке. В юношестве Никита стал монахом Киево-Печерской лавры, где избрал путь затворничества.

Однажды парню явился гость, озаренный светом, поэтому Никита подумал, что его посетил ангел. Незнакомец убедил отшельника в том, что Никита может оставить молитву, ведь достаточно опытен, чтобы учить других мудрости из церковных книг.

Никита начал цитировать наизусть Ветхий Завет, но отверг Евангелие. Это заставило насторожиться других монахов, они окружили Никиту и начали молиться. Оказалось, что гость был не ангелом, а бесом, который, услышав молитвы, убежал.

Никита пришел в себя, но ему пришлось снова учиться читать. После этого монах отказался от затворничества, продолжил жизнь в молитвах, а впоследствии стал епископом Новгорода.

Главные приметы этого дня

Если сегодня днем иней - снега сегодня не будет

Сегодня печь плохо топится, а дрова не хотят гореть - будет потепление

Огонь в печи горит ярким, почти белым пламенем - весна будет ранней

Сегодня вороны кричат - к метели

31 января ночь ясная - на следующий день будет солнечная погода

Что сегодня нельзя делать

Согласно убеждениям предков, чтобы не попасть впросак, сегодня нельзя:

начинать серьезную физическую работу

выходить из дома без надобности

работать с острыми предметами

отказывать в помощи

ссориться и врать

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 31 января день ангела празднуют владельцы таких имен: Никита, Илья, Иван, Виктор.

К тому же по старому календарю сегодня именины отмечают: Михаил, Афанасий, Ксения, Владимир, Илларион, Вольдемар, Дмитрий, Емельян, Евгений, Кирилл, Николай, Оксана, Максим, Александр, Сергей, Эмиль, Мария.