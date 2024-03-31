Церковный праздник 31 марта: какие приметы и что нельзя делать
31 марта по церковному календарю - второе воскресенье Великого поста. Также сегодня почитают преподобного Ипатия, епископа Гангрского.
О том, какие сегодня приметы и что категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника и традиции этого дня
Согласно верованию, Ипапий, которого также называли Чудотворцем, жил во время царствования Константина Великого в городе Гангра (Пафлагония) и был епископом в церкви. Святой Ипапий имел от Бога силу - молитвой мог прогонять бесов, исцелял недуги и болезни.
Кроме того, по легенде, творил чудеса - сделал воду в реке пригодной для питья, открыл целебный источник, победил страшного змея.
Но, несмотря на это, был убит еретиками по дороге домой и сброшен в болотистый овраг. Убийц догнало возмездие - женщина, избившая святого камнем, потеряла рассудок и стала наносить удары себе.
Жители Гангры уважали своего епископа, поэтому, обнаружив его тело, с молитвами похоронили святого на почетном месте.
А женщина, которая сошла с ума, исповедовала перед всеми свой грех и исцелилась. После этого многие приходили за исцелением к месту захоронения святого Ипапия.
В это воскресенье проходят церковные службы и Литургия. Также предки верили, что если в этот день сжечь старые вещи, можно прогнать злые силы.
Главные приметы 31 марта
- Если 31 марта нет ветра, а небо синее - пойдет дождь.
- Если из березы и клена идет сок - будет потепление.
- Перелетные птицы собираются в стаи - весна будет очень теплой
- Если сегодня, 31 марта, солнечно - будет теплое лето.
- Не щебечут перелетные птицы - будут держаться холода.
- Утром 31 марта стелется тучами - будет дождь. А если туман близко к земле - будет сухая погода.
- Если сегодня нет ветра - заморозки еще будут продолжаться.
Что сегодня нужно и нельзя делать
- Сегодня, во второе воскресенье Великого поста, категорически нельзя ссориться и ругаться - это призовет невзгоды.
- 31 марта не стоит уединяться, лучше провести день с друзьями и близкими.
- Нельзя курить, употреблять алкоголь и слишком жирную или соленую пищу.
- Сегодня стоит побольше времени быть на свежем воздухе.
- 31 марта нужно делать те дела и решать вопросы, которые положительно влияют на будущее.
У кого именины 31 марта
Сегодня день ангела отмечают: Анна (Ганна), Артур, Аполлон (Аполлоний), Акакий, Венианим, Влас, Иннокентий, Ида, Иосиф, Феофил, Иаков.
Недавно мы рассказывали, когда в этом году празднуют Пасху.
Также читайте, сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период.