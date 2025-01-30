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Церковный праздник 30 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Четверг 30 января 2025 06:00
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Церковный праздник 30 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой праздник 30 января в церковном календаре (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В четверг 30 января - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. По старому календарю сегодня почитают преподобного Антония Великого.

О том, какой праздник сегодня 30 января, а также о его истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Собор Трех Святителей ежегодно отмечается 30 января. В этот день почитают трех влиятельных епископов ранней церкви, которые имели ключевую роль в формировании христианской веры, - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В частности, епископы объяснили догматы о Христовом Божестве, Троице и Евхаристии. Кроме этого, Иоанн и Василий являются авторами Божественной Литургии, которая проводится и сейчас.

Святой Василий и Григорий жили в IV веке, были почти сверстниками и дружили. Иоанн Златоуст родился в Антиохии и был моложе двух епископов на 20 лет.

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Святой Василий с детства придерживался аскетического образа жизни, отличался сообразительностью и стремился к переменам.

Благодаря состоятельным родителям мальчик смог получить прекрасное образование и стать выдающимся проповедником, организатором и реформатором богослужения. Кроме этого, Василий помогал нуждающимся и сиротам, а также был создателем правил монашеской жизни.

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Григорий Богослов родился в семье епископа, мать мальчика до рождения сына дала обет отдать ребенка для служения Богу. Впрочем, юноша решил посвятить жизнь христианству после того, как спасся в шторм по дороге на учебу.

Во время учебы в Афинах Григорий встретил Василия, который затем назначил друга епископом. Через несколько лет Григорий стал архиепископом Константинополя и отличился как совершенный проповедник.

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Иоанн Златоуст родился в Антиохии и сначала показал себя как набожный священник. Его проповеди были пылкими и вдохновляющими, за что Иоанн получил свое второе имя, а впоследствии стал архиепископом Константинополя.

Кроме этого, Иоанн был блестящим адвокатом и оратором. В своих проповедях епископ предоставил четкие объяснения большой части Священного Писания Нового и Ветхого Завета.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня деревья покрыты инеем - будет потепление
  • 30 января луна красного цвета - ветер будет сильным
  • Сегодня солнце прячется за облака - к метели
  • Если 30 января ветер дует с севера, но небо безоблачное - к сильному похолоданию
  • Сегодня слышно снегиря - к метели

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам, чтобы не навлечь на себя неудачи и беду, сегодня нельзя:

  • стирать, вязать или прясть пряжу
  • злиться или ревновать
  • ходить в гости
  • ссориться
  • ругать ребенка

В этот день принято улаживать конфликты с близкими людьми, иначе ссоры останутся на весь год.

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 30 января день ангела празднуют обладатели таких имен: Владимир, Василий, Григорий, Максим, Иван, Григорий.

Кроме этого, по старому календарю сегодня именины отмечают: Павел, Георгий, Антон, Антонина, Виктор, Ян, Егор, Иван.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечаются в феврале по старому календарю.

Читайте также, какие церковные праздники по новому календарю будут в феврале 2025 года.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

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