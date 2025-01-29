Церковные праздники в феврале по старому календарю: полный список
Сейчас праздники, а также почитание религиозных фигур отмечаются по новоюлианскому церковному календарю. Однако некоторые православные придерживаются старого календаря, поэтому отмечают важные даты по старому стилю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие праздники отмечаются в феврале 2025 года по старому календарю.
1 февраля (суббота) - преподобного Макария Египетского.
2 февраля (воскресенье) - преподобного Евфимия Великого.
3 февраля (понедельник) - преподобного Максима Исповедника.
4 февраля (вторник) - апостола Тимофея, а также преподобномученика Анастасия и преподобного Макария.
5 февраля (среда) - священномучеников Климента и Агафангела.
6 февраля (четверг) - преподобной Ксении Римлянки.
7 февраля (пятница) - святого Григория Богослова.
8 февраля (суббота) - преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей.
9 февраля (воскресенье) - перенесение мощей святого Иоанна Златоуста.
10 февраля (понедельник) - преподобного Евфрема Сирийца.
11 февраля (вторник) - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.
12 февраля (среда) - трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
13 февраля (четверг) - святых бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
14 февраля (пятница) - мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана. К тому же на 14 февраля по старому стилю приходится Предпразднство Сретения.
15 февраля (суббота) - Сретение Господне. В этот день вспоминают важное событие из жизни Спасителя - принесение маленького Иисуса Христа Марией и Иосифом в Иерусалимский храм.
16 февраля (воскресенье) - праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
17 февраля (понедельник) - святого преподобного Исидора Пилусиотского.
18 февраля (вторник) - святой мученицы Агафьи.
19 февраля (среда) - святого преподобного Вукола; святого священномученика Силвана.
20 февраля (четверг) - святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.
21 февраля (пятница) - великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы.
22 февраля (суббота) - мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского. Также в субботу 22 февраля - отдание Сретения.
23 февраля (воскресенье) - священномученика Харлампия и тех, кто с ним. Кроме этого, 23 февраля по старому календарю - Мясопустное воскресенье, последний день перед Великим постом, когда можно есть мясо.
24 февраля (понедельник) - святого священномученика Власия, епископа Севастийского.
25 февраля (вторник) - святителей Мелетия и Антония.
26 февраля (среда) - святого преподобного Мартиниана.
27 февраля (четверг) - святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия.
28 февраля (пятница) - святого апостола Онисима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.
Кстати, недавно мы писали о том, какие праздники отмечаются в феврале по новому календарю.
А также писали о том, когда будет Сретение Господне в 2025 году.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь, Википедия.