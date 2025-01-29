Церковные праздники в феврале по старому календарю: полный список

Сейчас праздники, а также почитание религиозных фигур отмечаются по новоюлианскому церковному календарю. Однако некоторые православные придерживаются старого календаря, поэтому отмечают важные даты по старому стилю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие праздники отмечаются в феврале 2025 года по старому календарю.

1 февраля (суббота) - преподобного Макария Египетского.

2 февраля (воскресенье) - преподобного Евфимия Великого.

3 февраля (понедельник) - преподобного Максима Исповедника.

4 февраля (вторник) - апостола Тимофея, а также преподобномученика Анастасия и преподобного Макария.

5 февраля (среда) - священномучеников Климента и Агафангела.

6 февраля (четверг) - преподобной Ксении Римлянки.

7 февраля (пятница) - святого Григория Богослова.

8 февраля (суббота) - преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей.

9 февраля (воскресенье) - перенесение мощей святого Иоанна Златоуста.

10 февраля (понедельник) - преподобного Евфрема Сирийца.

11 февраля (вторник) - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

12 февраля (среда) - трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

13 февраля (четверг) - святых бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

14 февраля (пятница) - мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана. К тому же на 14 февраля по старому стилю приходится Предпразднство Сретения.

15 февраля (суббота) - Сретение Господне. В этот день вспоминают важное событие из жизни Спасителя - принесение маленького Иисуса Христа Марией и Иосифом в Иерусалимский храм.

16 февраля (воскресенье) - праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

17 февраля (понедельник) - святого преподобного Исидора Пилусиотского.

18 февраля (вторник) - святой мученицы Агафьи.

19 февраля (среда) - святого преподобного Вукола; святого священномученика Силвана.

20 февраля (четверг) - святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского.

21 февраля (пятница) - великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы.

22 февраля (суббота) - мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского. Также в субботу 22 февраля - отдание Сретения.

23 февраля (воскресенье) - священномученика Харлампия и тех, кто с ним. Кроме этого, 23 февраля по старому календарю - Мясопустное воскресенье, последний день перед Великим постом, когда можно есть мясо.

24 февраля (понедельник) - святого священномученика Власия, епископа Севастийского.

25 февраля (вторник) - святителей Мелетия и Антония.

26 февраля (среда) - святого преподобного Мартиниана.

27 февраля (четверг) - святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия.

28 февраля (пятница) - святого апостола Онисима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.