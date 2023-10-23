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Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать, чтобы не было беды

Понедельник 23 октября 2023 06:01
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Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать, чтобы не было беды Узнайте, какой сегодня праздник (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

23 октября по новому церковному календарю христиане празднуют день апостола Иакова, брата Господня. В этот день категорически не рекомендуется вести переговоры и заниматься финансовыми вопросами.

О том, что можно и нельзя делать, кого можно поздравлять с именинами, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня и его обычаи

В этот день в Украине вспоминают об апостоле Иакове, который был учеником Христа. Его жестоко казнили, когда он отказался отказаться от веры. По одной из версий, апостола сбросили с крыши, а по другой - после этого он выжил, а затем его убили ударом по голове.

Считается, что Иаков был покровителем тех, кто тяжело трудится. Согласно традициям, в эти дни люди готовятся к зиме. Раньше все занималась сбором хвороста и рубили дрова, теперь же вы можете задуматься об утеплении дома.

Народные приметы 23 октября

  • ранний снег - к теплой зиме
  • ветер ветки гнет - ждите дождей
  • собаки лают весь вечер - идут морозы
  • птицы низко летают - к ветреной погоде.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит вести переговоры и заниматься важными делами. Решение денежных проблем тоже стоит перенести на другой день. Категорически запрещается говорить плохо о людях, не сплетничайте и никого не оскорбляйте.

Нельзя лгать и плести интриги. Также стоит отказаться от работы, связанной с мелкими деталями и сложными механизмами. А чтобы не накликать беду, откажитесь от шумных праздников и не хвастайтесь своим достатком.

Кто сегодня празднует именины

23 октября с именинами можно поздравить: Андрея, Кирилла, Марту, Ивана, Анастасию.

Ранее стало известно, какие праздники отмечаются в октябре 2023 года.

Также недавно появился церковный календарь на 2024 год.

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