Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать, чтобы не было беды

23 октября по новому церковному календарю христиане празднуют день апостола Иакова, брата Господня. В этот день категорически не рекомендуется вести переговоры и заниматься финансовыми вопросами.

О том, что можно и нельзя делать, кого можно поздравлять с именинами, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня и его обычаи

В этот день в Украине вспоминают об апостоле Иакове, который был учеником Христа. Его жестоко казнили, когда он отказался отказаться от веры. По одной из версий, апостола сбросили с крыши, а по другой - после этого он выжил, а затем его убили ударом по голове.

Считается, что Иаков был покровителем тех, кто тяжело трудится. Согласно традициям, в эти дни люди готовятся к зиме. Раньше все занималась сбором хвороста и рубили дрова, теперь же вы можете задуматься об утеплении дома.

Народные приметы 23 октября

ранний снег - к теплой зиме

ветер ветки гнет - ждите дождей

собаки лают весь вечер - идут морозы

птицы низко летают - к ветреной погоде.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит вести переговоры и заниматься важными делами. Решение денежных проблем тоже стоит перенести на другой день. Категорически запрещается говорить плохо о людях, не сплетничайте и никого не оскорбляйте.

Нельзя лгать и плести интриги. Также стоит отказаться от работы, связанной с мелкими деталями и сложными механизмами. А чтобы не накликать беду, откажитесь от шумных праздников и не хвастайтесь своим достатком.

Кто сегодня празднует именины

23 октября с именинами можно поздравить: Андрея, Кирилла, Марту, Ивана, Анастасию.