Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать, чтобы не было беды
23 октября по новому церковному календарю христиане празднуют день апостола Иакова, брата Господня. В этот день категорически не рекомендуется вести переговоры и заниматься финансовыми вопросами.
О том, что можно и нельзя делать, кого можно поздравлять с именинами, сообщает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня и его обычаи
В этот день в Украине вспоминают об апостоле Иакове, который был учеником Христа. Его жестоко казнили, когда он отказался отказаться от веры. По одной из версий, апостола сбросили с крыши, а по другой - после этого он выжил, а затем его убили ударом по голове.
Считается, что Иаков был покровителем тех, кто тяжело трудится. Согласно традициям, в эти дни люди готовятся к зиме. Раньше все занималась сбором хвороста и рубили дрова, теперь же вы можете задуматься об утеплении дома.
Народные приметы 23 октября
- ранний снег - к теплой зиме
- ветер ветки гнет - ждите дождей
- собаки лают весь вечер - идут морозы
- птицы низко летают - к ветреной погоде.
Что запрещено делать в этот день
Не стоит вести переговоры и заниматься важными делами. Решение денежных проблем тоже стоит перенести на другой день. Категорически запрещается говорить плохо о людях, не сплетничайте и никого не оскорбляйте.
Нельзя лгать и плести интриги. Также стоит отказаться от работы, связанной с мелкими деталями и сложными механизмами. А чтобы не накликать беду, откажитесь от шумных праздников и не хвастайтесь своим достатком.
Кто сегодня празднует именины
23 октября с именинами можно поздравить: Андрея, Кирилла, Марту, Ивана, Анастасию.
Ранее стало известно, какие праздники отмечаются в октябре 2023 года.
Также недавно появился церковный календарь на 2024 год.