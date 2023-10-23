Церковне свято 23 жовтня: що не можна робити, щоб не було лиха
23 жовтня за новим церковним календарем християни святкують день апостола Якова, Господнього брата. Цього дня категорично не рекомендується проводити переговори та займатися фінансовими питаннями.
Про те, що можна й не можна робити, кого можна вітати з іменинами, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня та його звичаї
Цього дня в Україні згадують про апостола Якова, який був учнем Христа. Його жорстоко стратили, коли він відмовився відмовитись від віри. За однією з версій, апостола скинули з даху, а за іншою – після цього він вижив, а потім його вбили ударом по голові.
Вважається, що Яків був покровителем тих, хто тяжко трудиться. Відповідно до традицій, у ці дні люди готуються до зими. Раніше все займалася збиранням хмизу і рубали дрова, тепер ви можете задуматися про утеплення будинку.
Народні прикмети 23 жовтня
- ранній сніг - до теплої зими
- вітер гілки гне - чекайте на дощі
- собаки гавкають увесь вечір - йдуть морози
- птахи низько літають – до вітряної погоди.
Що заборонено робити цього дня
Не варто проводити переговори і займатися важливими справами. Вирішення грошових проблем теж варто перенести на інший день. Категорично забороняється говорити погано про людей, не пліткуйте і нікого не ображайте.
Не можна брехати і плести інтриги. Також варто відмовитися від роботи, пов'язаної з дрібними деталями та складними механізмами. А щоб не накликати біду, відмовтеся від галасливих свят і не вихваляйтеся своїм достатком.
Хто сьогодні святкує іменини
23 жовтня з іменинами можна привітати: Андрія, Кирила, Марту, Івана, Анастасію.
Раніше стало відомо, які свята відзначаються у жовтні 2023 року.
Також нещодавно з'явився церковний календар на 2024 рік.