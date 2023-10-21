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Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь несчастья

Суббота 21 октября 2023 06:00
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Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь несчастья Какой церковный праздник 21 октября (фото: Freepik)
Автор: Styler

21 октября церковь чтит память святого Иллариона Великого, а также отмечает Дмитровскую родительскую субботу.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Илларион Великий - ранне-христианский святой и чудотворец, которого очень чтит церковь. Илларион родился в конце III века вблизи города Газы в Палестине. В 15 лет крестился и два месяца жил со св. Антонием в пустыне.

После смерти родителей раздал все имущество бедным и стал жить отшельником в пустыню. Основал первый монастырь в Палестине. Последние годы своей жизни провел в Дальмации (современная Хорватия), где сотворил чудеса. По преданию во время землетрясения усмирил морские волны, которые могли затопить город. Умер святой в 371 году на Кипре.

Также на 21 октября этого года приходится Дмитровская суббота, в которую упоминают умерших. Ее ежегодно отмечают в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (26 октября по новому церковному календарю).

В прежние времена этот день называли Иларионовым. Многие традиции были связаны с поездками и дорогой. Предки верили, что сегодня на перекрестках собирается все зло, а потому их пытались избегать. Также в этот день особенное внимание женщины уделяли рукоделию - вязали теплые вещи на зиму, а мужчины ремонтировали старую мебель и т. д.

Приметы дня

  • если выпал первый снег - зима будет ранней
  • если утром есть иней - ждите заморозков в начале ноября
  • если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной
  • теплый ветер в этот день предвещает затяжную оттепель
  • к вечеру солнце красного цвета, а затем на небе много звезд - погода будет солнечной и морозной

Что нельзя сегодня делать

  • отправляться в дальний путь сегодня без крайней нужды, потому что возникнут проблемы
  • ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье
  • передавать другому человеку вещи на дороге, потому что обеднеете
  • стричь волосы
  • сажать деревья, потому что не приживутся на новом месте

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

Главная молитва дня

"Как сила монахов, наставник жителей пустыни и чудотворец по благодати, подобный Великому Антонию, неотступный помощник бедствующим страстям, Илларион, отец наш, молись о тех, кто чтит святую память твою". Аминь.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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