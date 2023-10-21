Церковне свято 21 жовтня: що категорично не можна робити, щоб не накликати нещастя

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Іларіон Великий - ранньо-християнський святий та чудотворець, якого дуже шанує церква. Іларіон народився в кінці ІІІ століття поблизу міста Гази в Палестині. У 15 років охрестився і два місяці жив зі св. Антонієм у пустелі.

Після смерті батьків роздав усе майно бідним і пішов жити самітником у пустелю. Заснував перший монастир у Палестині. Останні роки свого життя провів у Дальмації (сучасна Хорватія), де сотворив численні дива. За переказами під час землетрусу втихомирив морські хвилі, які могли затопити місто. Помер святий 371 року на Кіпрі.

Також на 21 жовтня цього року припадає Дмитрівська субота, у яку поминають померлих. Її щорічно відзначають у суботу перед днем пам'яті великомученика Димитрія Солунського (26 жовтня за новим церковним календарем).

У народі цей день називали Іларіоновим. Багато традицій було пов'язано з поїздками та дорогою. Предки вірили, що сьогодні на перехрестях зосереджується все зло, а тому їх намагалися уникати. Також у цей день особливу увагу жінки приділяли рукоділлю - в'язали теплі речі на зиму, а чоловіки ремонтували старі меблі тощо.

Прикмети дня

якщо випав перший сніг - зима буде ранньою

якщо вранці є іній - чекайте заморозків на початку листопада

якщо дим іде вгору, значить погода буде ясною і сонячною

теплий вітер цього дня віщує затяжну відлигу

надвечір сонце червоного кольору, а потім на небі багато зірок - погода буде сонячною та морозною

Що не можна сьогодні робити

вирушати в далеку дорогу сьогодні без крайньої потреби, бо виникнуть проблеми

нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може, принести нещастя

передавати іншій людині речі на дорозі, бо збіднієте

стригти волосся

садити дерева, бо не приживуться на новому місці

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.

Головна молитва дня

"Як сила ченців, наставник жителів пустелі і чудотворець з благодаті, подібний до Великого Антонія, невідступний помічник бідуючим пристрастям, Іларіоне, отче наш, молись за тих, хто шанує святу пам'ять твою". Амінь.