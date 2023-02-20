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Церковный праздник 20 февраля: что делать можно, а что - под строгим запретом

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Понедельник 20 февраля 2023 06:00
Церковный праздник 20 февраля: что делать можно, а что - под строгим запретом Какой праздник 20 февраля (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

20 февраля 2023 года по православному календарю верующие чтят память преподобного Луки Элладского. В народе день называют Луковником или Могутницей, и основные традиции связаны с луком, из которого пекли пироги, цыбльники и угощали близких, а также бедных.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.

Что можно и нужно делать на Луки, традиции

В народе день святого Луки считался поминальным. В этот день пекли пироги с луком и угощали ими бедных. Несколько пирогов следовало обязательно вынести за порог, чтобы "угостить" умерших родственников. Также принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещать их могилы.

Также 20 февраля выпекали разные фигурки из сдобного теста, например, в форме животных.

Сегодня можно провести ритуал на крепкое здоровье. Для этого нужно целиком съесть один зубчик чеснока, а еще один положить в карман и носить весь день. Считалось, что так вы привлечете здоровье.

В народе считали, что сны, приснившиеся в ночь на 20 февраля, вещие. А еще говорили, что они принесут счастье и благополучие, особенно людям, которые в этот день празднуют именины.

Приметы 20 февраля

  • Если тепло пришло с севера – летом будет тепло и солнечно.
  • Синие облака плывут – ждите скорого тепла, серые – к морозам.
  • Если облака плывут высоко, будет хорошая погода.
  • Красное солнце на закате – лето ждите холодное.
  • Дождь в этот день означает, что в феврале больше не будет морозов.
  • 20 февраля неожиданно загремел гром, летом сенокосы пропадут.

Что нельзя делать в этот день

Есть интересная примета, что женщинам нельзя надевать платья зеленого цвета, чтобы не навлечь тоску и одиночество.

Не стоит ходить в этот день за покупками, особенно совершать крупные приобретения, ведь они не доставят радости.

На Луки нельзя заключать браки, потому что это поминальный день, считается, что можно расстаться из-за измены.

Говорят, что нельзя крестить девочку, в противном случае она может стать бесплодной в будущем.

Также не будем забывать, что с 20 по 26 февраля будет длиться Сырная неделя, то есть Масленица. Что нельзя делать в этот период, вы можете узнать здесь.

Также читайте, как правильно называть Сырную неделю – Масленица, Масница или Колодий.

Кроме того узнайте, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.

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