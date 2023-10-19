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Церковный праздник 18 октября: что сегодня строго нельзя делать, у кого день ангела

Какой праздник 19 октября (pixabay.com)
Автор: Styler

19 октября 2023 года православные отмечают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народном календаре праздник получил название Иванов день.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Преподобный Иоанн Рыльский жил в IX-X веке на территории современной Болгарии, и является наиболее почитаемым святым покровителем болгарского народа. Он с юности решил посвятить свою жизнь служению Богу, был монахом и отшельником, а также игуменом монастыря, который воздвигли возле пещеры гор Рила.

На украинских землях издавна люди собирались в компании и рассказывали друг другу всякие страшные истории, и работы в эту дату откладывали на потом - день посвящали отдыху.

Верили, что конюшенный домовой сегодня треплет гривы кобылам и подымает на дыбы жеребцов, поэтому в этот день коням давали отдохнуть и кормили досыта.

Главные приметы этого дня

  • Если этой ночью припорошило снегом, а небо было звездным, то жди в скорости лютые морозы
  • Если в этот день перелетные птицы летят высоко в небе, то зима будет снежной, а если низко - снега будет мало
  • Когда день выдался теплым в праздник, значит весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов

Что нельзя делать в этот день 

Строго запрещалось в Иванов день убивать пауков - верили, что в их обличии в дом приходили умершие родственники.

Нельзя было оставлять сушиться вещи на ночь - в противном случае нечисть могла туда залезть и вселиться через одежду в человека, когда тот ее надевал.

Бытовал запрет оборачиваться на звук шагов за спиной - суеверные утверждали, что иначе могут сцапать черти.

День ангела сегодня отмечают: Александр, Иван, Павел, Николай, Сергей, Петр и Федор.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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