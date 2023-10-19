Церковне свято 18 жовтня: що сьогодні суворо не можна робити, у кого день ангела

19 жовтня 2023 року православні відзначають перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського. У народному календарі свято отримало назву Іванів день.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Преподобний Іван Рильський жив у IX-X столітті на території сучасної Болгарії, і є найбільш шанованим святим покровителем болгарського народу. Він з юності вирішив присвятити своє життя служінню Богу, був ченцем та самітником, а також ігуменом монастиря, який спорудили біля печери гір Ріла.
На українських землях здавна люди збиралися в компанії та розповідали один одному всякі страшні історії, і роботи цієї дати відкладали на потім – день присвячували відпочинку.
Вірили, що конюшений домовик сьогодні тріпає гриви кобилам і піднімає на дибки жеребців, тож цього дня коням давали відпочити та годували досхочу.
Строго заборонялося в Іванів день вбивати павуків - вірили, що в їхньому обличчі до будинку приходили померлі родичі.
Не можна було залишати сушитися речі на ніч - інакше нечисть могла туди залізти і вселитися через одяг у людину, коли той її одягав.
Була заборона обертатися на звук кроків за спиною - забобонні стверджували, що інакше можуть схопити чорти.
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Іван, Павло, Микола, Сергій, Петро та Федір.
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