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Церковне свято 18 жовтня: що сьогодні суворо не можна робити, у кого день ангела

Яке свято 19 жовтня (pixabay.com)
Автор: Styler

19 жовтня 2023 року православні відзначають перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського. У народному календарі свято отримало назву Іванів день.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Преподобний Іван Рильський жив у IX-X столітті на території сучасної Болгарії, і є найбільш шанованим святим покровителем болгарського народу. Він з юності вирішив присвятити своє життя служінню Богу, був ченцем та самітником, а також ігуменом монастиря, який спорудили біля печери гір Ріла.

На українських землях здавна  люди збиралися в компанії та розповідали один одному всякі страшні історії, і роботи цієї дати відкладали на потім – день присвячували відпочинку.

Вірили, що конюшений домовик сьогодні тріпає гриви кобилам і піднімає на дибки жеребців, тож цього дня коням давали відпочити та годували досхочу.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо цієї ночі припорошило снігом, а небо було зоряним, то чекай на швидкість люті морози.
  • Якщо у цей день перельоти птахів летять високо в небі, то зима буде сніговою, а якщо низько - снігу буде мало.
  • Коли день видався теплим у свято, то весна теж буде теплою, а зима не принесе сильних морозів.

Що не можна робити у цей день

Строго заборонялося в Іванів день вбивати павуків - вірили, що в їхньому обличчі до будинку приходили померлі родичі.

Не можна було залишати сушитися речі на ніч - інакше нечисть могла туди залізти і вселитися через одяг у людину, коли той її одягав.

Була заборона обертатися на звук кроків за спиною - забобонні стверджували, що інакше можуть схопити чорти.

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Іван, Павло, Микола, Сергій, Петро та Федір.

 

Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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