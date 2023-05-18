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Церковный праздник 18 мая: что нужно сделать в день Ирины, а что нельзя

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Четверг 18 мая 2023 06:01
Церковный праздник 18 мая: что нужно сделать в день Ирины, а что нельзя Какой праздник 18 мая (Getty Images)
Автор: Styler

18 мая православные христиане почитают память великомученицы Ирины Македонской.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.

Что известно о святой Ирине

Ирина жила в I веке. Ее отцом был правитель Маггедона Ликиний. С детства ИринаПотом она приняла Крещение. Девушка решила не выходить замуж и стать невестой Иисуса.

Ирину обучал христианин наставник Апелиан, но он скрывал свою веру. Потому и девушка стала христианкой. После отца на его пост пришел Седекия, который начал гонения христиан. Пострадала и Ирина, но пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь и имела способность исцелять больных.

Капустницей или Рассадницей день прозвали за то, что 18 мая начинали высаживать рассаду капусты. Капуста была одним из самых любимых в народе овощей.

Народные приметы 18 мая

  • Если день ненастный – урожай хлеба будет хорошим.
  • Если по небу на север плывут большие облака – в скором времени начнется дождь.
  • Если рассада много воды вбирает – время сенокоса будет сухим. Если наоборот, то пора покоса будет мокрой.
  • Если в округе умолкли птицы – скоро начнется ненастье.
  • Гусь чистит перья в сухом месте – к похолоданию. Если он делает это в водоеме – будет тепло и ясно.

Что сегодня делать нельзя

  • Нельзя ходить в гости. Можно еще долго не выйти замуж.
  • Нельзя на ночь оставлять немытую посуду. Можно привлечь болезни и проблемы.
  • Нельзя сплетничать и говорить плохо о других.
  • Нельзя после захода солнца выходить на улицу.

18 мая именины отмечают владельцы таких имен: Адриан, Яков, Арина, Ирина. Поздравьте их с днем ангела.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.

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