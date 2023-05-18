Церковне свято 18 травня: що треба зробити в день Ірини, а що не можна

Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Що відомо про святу Ірину

Ірина жила у І столітті. Її батьком був правитель Маггедон Лікіній. З дитинства Ірина Потім вона прийняла Хрещення. Дівчина вирішила не виходити заміж та стати нареченою Ісуса.

Ірину навчав християнин наставник Апеліан, але він приховував свою віру. Тому й дівчина стала християнкою. Після батька на його посаду прийшов Седекія, який почав переслідування християн. Постраждала й Ірина, але тортури не завдали їй шкоди. Вона прожила довге життя і мала здатність зцілювати хворих.

Капустницею чи Розсадницею день прозвали за те, що 18 травня починали висаджувати розсаду капусти. Капуста була одним із найулюбленіших у народі овочів.

Народні прикмети 18 травня

Якщо день непогожий – урожай хліба буде добрим.

Якщо по небу північ пливуть великі хмари – незабаром почнеться дощ.

Якщо розсада багато води вбирає – час сіножаті буде сухим. Якщо навпаки, то час укосу буде мокрим.

Якщо в окрузі замовкли птахи – незабаром почнеться негода.

Гусак чистить пір'я у сухому місці – до похолодання. Якщо він робить це у водоймі – буде тепло та ясно.

Що сьогодні робити не можна

Не можна ходити у гості. Можна ще довго не одружитися.

Не можна на ніч залишати немитий посуд. Можна залучити хвороби та проблеми.

Не можна пліткувати і говорити погано про інших.

Не можна після заходу сонця виходити надвір.

18 травня іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Яків, Аріна, Ірина. Привітайте їх із днем ангела.