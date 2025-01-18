Церковный праздник 18 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

В субботу 18 января чтят память архиепископов Александрийских Афанасия и Кирилла. По старому календарю сегодня Навечерие Богоявления.

О том, какой праздник сегодня 18 января, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Афанасий Великий был епископом Александрийским и одним из отцов Церкви. Святой родился ориентировочно в 297 году. Родители Афанасия были христианами, которые проживали в египетской Александрии.

Мальчик воспитывался в христианской вере, а когда достиг 21 года, был рукоположен в сан диакона святителем Александром Александрийским. Афанасий сопровождал святителя на Никейский Собор 325 года, где опроверг арианство. В следующем году, после смерти Александра, Афанасий стал епископом.

Святой продолжал ревностную борьбу против арианской ереси, за что его обвинили в убийстве и отправили в изгнание. Однако после смерти правителя Константина, Афанасий смог вернуться из ссылки.

Стараниями Папы Римского Юлия, Афанасия оправдали на поместном Сардикийском Соборе. В течение 20 лет ариане пытались изгнать Афанасия из города, в конце концов, при правлении Юлиана, святителя изгнали в Фивадийскую пустыню.

Вернуться из изгнания Афанасий смог после смерти правителя. После этого святой управлял Церковью в течение 7 лет до своей смерти в 373 году.

При жизни Афанасий написал многочисленные аскетические наставления, беседы, догматические и апологетические сочинения, комментарии к Библии и жизнеописание преподобного Антония Великого.

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Кирилл Александрийский родился в знатной и благочестивой христианской семье, в 376 году. Кирилл был племянником и преемником патриарха Феофила, благодаря которому получил хорошее образование. Мальчик изучал светские науки, но больше всего проявлял интерес к Священному Писанию.

Со временем патриарх рукоположил Кирилла в диакона и ввиду талантливости молодого человека, поручил читать проповеди. После смерти Феофила святого Кирилла избрали патриархом Александрийской церкви.

С тех пор святой возглавил борьбу с ересью Новациана - о том, что отлученные от веры во время гонений христиане якобы не могут быть приняты церковью. Кирилл мирно почил в 444 году, оставив после себя много трудов.

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам, чтобы уберечься от зла, в этот день следует ограничивать определенную деятельность. Например, согласно верованиям предков, сегодня нельзя:

переезжать в новый дом - будут постоянные конфликты и скандалы

крестить мальчиков - считалось, что будут болезни, хотя прямых запретов крестин церковью нет

желать кому-то зла - угрозы вернутся к тому, кто их произносит.

Раньше в день Афанасия было принято защищать себя и жилище от нечистой силы и сглаза. Для этого использовали разнообразные обереги, а также могли обходить дом со свечой.

Главные приметы этого дня

Если сегодня метель - весна будет поздней

18 января вороны кружат стаями - будут сильные морозы

Сегодня вороны летают высоко в небе - к длительным холодам

Если на Афанасия оттепель - лето будет с непогодами, а урожай картофеля будет хуже

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 18 января именины празднуют: Михаил, Афанасий, Ксения, Владимир, Илларион, Вольдемар, Дмитрий, Емельян, Евгений, Кирилл, Николай, Оксана, Максим, Александр, Сергей, Эмиль, Мария.

А по старому стилю сегодня день ангела у владельцев таких имен: Иосиф, Григорий, Матвей, Лукьян, Аполлинария, Роман, Фома, Евгения, Сергей, Татьяна.