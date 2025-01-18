Церковне свято 18 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

В суботу 18 січня вшановують пам'ять архієпископів Олександрійських Афанасія та Кирила. За старим календарем сьогодні Навечір'я Богоявлення.

Про те, яке свято сьогодні 18 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Афанасій Великий був єпископом Олександрійським та одним з отців Церкви. Святий народився орієнтовно в 297 році. Батьки Афанасія були християнами, які проживали в єгипетській Олександрії.

Хлопчик виховувався у християнській вірі, а коли досягнув 21 року, був висвячений в сан диякона святителем Олександром Олександрійським. Афанасій супроводжував святителя на Нікейський Собор 325 року, де спростував аріанство. Наступного року, після смерті Олександра, Афанасій став єпископом.

Святий продовжував ревну боротьбу проти аріанської єресі, за що його звинуватили у вбивстві і відправили у вигнання. Проте після смерті правителя Константина, Афанасій зміг повернутися із заслання.

Стараннями Папи Римського Юлія, Афанасія виправдали на помісному Сардікійському Соборі. Протягом 20 років аріани намагалися вигнати Афанасія з міста, зрештою, за правління Юліана, святителя вигнали до Фівадійської пустелі.

Повернутися з вигнання Афанасій зміг після смерті правителя. Після цього святий керував Церквою протягом 7 років до своєї смерті в 373 році.

За життя Афанасій написав численні аскетичні настанови, бесіди, догматичні та апологетичні твори, коментарі до біблії та життєпис преподобного Антонія Великого.

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Кирило Олександрійський народився в знатній та благочестивій християнській родині, в 376 році. Кирило був племінником і наступником патріарха Феофіла, завдяки якому здобув хорошу освіту. Хлопчик вивчав світські науки, але найбільше проявляв інтерес до Святого Письма.

Згодом патріарх висвятив Кирила на диякона і зважаючи на талановитість парубка, доручив читати проповіді. Після смерті Феофіла святого Кирила обрали патріархом Олександрійської церкви.

Відтоді святий очолив боротьбу з єрессю Новаціана - про те, що відлучені від віри під час гонінь християни буцімто не можуть бути прийняті церквою. Кирило мирно спочив в 444 році, залишивши після себе багато творів.

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами, щоб вберегтися від зла, цього дня слід обмежувати певну діяльність. Наприклад, відповідно до вірувань предків, сьогодні не можна:

переїжджати до нової оселі - будуть постійні конфлікти та скандали

хрестити хлопчиків - вважалося, що будуть хвороби, хоча прямих заборон хрестин церквою немає

бажати комусь зла - погрози повернуться до того, хто їх промовляє.

Раніше в день Афанасія було заведено захищати себе і оселю від нечистої сили і пристріту. Для цього використовували різноманітні обереги, а також могли обходити оселю зі свічкою.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні завірюха - весна буде пізньою

18 січня ворони кружляють зграями - будуть сильні морози

Сьогодні ворони літають високо в небі - до тривалих холодів

Якщо на Афанасія відлига - літо буде з негодами, а врожай картоплі буде гіршим

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 18 січня іменини святкують: Михайло, Афанасій, Ксенія, Володимир, Іларіон, Вольдемар, Дмитро, Омелян, Євген, Кирило, Микола, Оксана, Максим, Олександр, Сергій, Еміль, Марія.

А за старим стилем сьогодні день ангела у власників таких імен: Йосип, Григорій, Матвій, Лук'ян, Аполлінарія, Роман, Фома, Євгенія, Сергій, Тетяна.