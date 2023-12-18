Церковный праздник 18 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы в дом пришло счастье

О том, что можно и нельзя делать в понедельник, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Святого Модеста в прошлом считали покровителем скота. Поэтому верующие молились, чтобы он дал животным здоровье. Кроме того, у Модеста просили счастья в дом и всяческих благ.

По народным традициям 18 декабря люди должны провести время с семьей, сходить в гости. Кроме этого, раньше в этот день гадали. Для этого люди ложились туда, где молотили хлеб и слушали. Слышишь стук - рядом смерть, слышишь звон - жди счастья.

Приметы дня

Ударили морозы - снега не будет

снег пошел и налипает - ждите потепления

разбилась посуда - быть беде

не дать пищу голодному - забрать у себя счастье

ворона кричит и меняет голос - ждите резкой смены погоды.

Что запрещено делать 18 декабря

Брать долги и не отдавать то, что вам не положено

оставлять нож на столе - спрячьте его, или злые силы "порежут" судьбу

шить и чинить вещи

ссориться и употреблять алкоголь.

День ангела сегодня отмечают Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Флор (Фрол), Зоя.

Главная молитва дня

Чтобы в дом пришло счастье, попросите об этом у Модеста.

Преподобно прожив, Богомудрый Модест и святительским одеянием украшенный, блаженнейший пастырь Иерусалима, ты в радости ныне перед Христом пребываешь и все концы света чудесами просвещаешь. Поэтому будь помощником всем, кто к тебе взывает, и молись, отче, за всех нас.