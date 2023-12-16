Некоторым украинцам к Рождеству раздадут продуктовые наборы: где и как их получить
Некоторым жителям Харькова специально к Рождеству и новогодним праздникам раздадут продуктовые наборы, чтобы поддержать горожан в тяжелое время.
О том, как получить продуктовы наборы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию харьковской церкви "Живого Бога" в Facebook.
Кто может получить продукты к праздникам
Бесплатную помощь оказывают общественная организация "Простір сім’ї" и харьковская церковь "Живого Бога".
Подарочные наборы могут получить:
- семьи с тремя и более детьми
- малообеспеченные семьи
- семьи военных
- семьи, пострадавшие от войны
- пенсионеры
- семья с детьми младше 14 лет
Как получить продуктовые наборы
Если вы относитесь к упомянутым категориям, то для получения праздничных наборов нужно заполнить форму по этой ссылке.
В анкете следует указать свою фамилию и имя, паспортные данные, идентификационный код и номер телефона. Также нужно указать, к какой льготной категории вы относитесь и в каком районе Харькова вы проживаете.
После того как вы заполните анкету, с вами свяжется сотрудник организации и сообщит вам место и время выдачи. Учтите, что для обработки заявок требуется некоторое время.
Волонтеры предупреждают, что заявок на продуктовые наборы очень много, и подарки будут выдавать, пока они не закончатся на складе.
Некоторым харьковчанам раздадут продукты к праздникам (фото: Facebook/Харьковская церковь "Живого Бога")
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